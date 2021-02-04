《盛世绣色》王绣牡丹精品画展在西苑公园开展

9日，《盛世绣色》王绣牡丹精品画展在西苑公园拉开序幕。此次画展共展出42幅作品，从11日起开始到5月20日结束，市民可免费参观。

牡丹花开引蝶来，笔墨跃纸招宾至。9日，《盛世绣色》王绣牡丹精品画展在西苑公园拉开序幕。此次画展共展出42幅作品，从11日起开始到5月20日结束，市民可免费参观。

本次展览集合了王绣近年佳作，一幅幅牡丹题材的中国画作品，通过花开锦绣描绘的丹青天香、典雅明艳中彰显出盛世华彩与百年璀璨。王绣表示，此次画展给市民提供了赏花、品画的机会，更对牡丹文化传播提供了机会。

特别提醒市民，观看画展请佩戴口罩并提前预约。观展时间为9:00至11:00、15:00至17:30。如您自驾前往，可将车停至周边停车场，步行进入西苑公园观展。咨询电话：13803881314。

王绣现任洛阳市文联名誉主席、洛阳博物馆名誉馆长，是中国美术家协会会员、国家一级美术师。其美术作品多次作为国礼赠予外国元首，还曾被文化部选送至泰国国王行宫淡浮院陈列并收藏。她以传统水墨小写意笔法入手，结合油画、水粉和水彩画的色彩明暗技巧，对牡丹画创作进行了大胆创新，所画牡丹雍容华贵，开一派画风之先，使牡丹画进入一个新境界，在国际国内产生了深远影响。在洛阳师其技法画牡丹者逾万人，并形成了一个洛阳牡丹画文化产业，被学术界称为“王绣现象”。(洛报融媒记者 贾臻 文/图)