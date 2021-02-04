牡丹文化节开幕式明晚亮相应天门 这些信息不能错过！

洛报融媒记者从洛阳市节会服务中心了解到，第39届中国洛阳牡丹文化节开幕式将于明晚20时至21时在应天门北广场举行。目前舞台已搭建完毕，舞美、灯光、音响等设施已调试到位。

洛报融媒记者从洛阳市节会服务中心了解到，第39届中国洛阳牡丹文化节开幕式将于明晚20时至21时在应天门北广场举行。目前舞台已搭建完毕，舞美、灯光、音响等设施已调试到位。

本届牡丹文化节开幕式将于明晚20时准时开始，政务环节之后将进行文艺演出。届时河南卫视、洛阳广播电视台将进行现场直播。

据了解，结合疫情防控实际，本届牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售，现场主要组织洛阳市优秀党员代表、脱贫攻坚先进代表、疫情防控先进代表、劳模代表、教师代表、环卫工人代表、农民工代表、志愿者代表等群体参加，其他观众可通过线上直播的方式进行观看。

洛报融媒记者从隋唐洛阳城国家遗址公园获悉，为保障本届牡丹文化节开幕式在应天门北广场顺利举行，4月9日—10日，明堂天堂景点营业时间调整为8:30—17:00；4月8日—10日，应天门遗址博物馆开放时间调整为9:00—17:00，请广大游客、市民朋友谅解并合理安排行程。

同时，为确保牡丹文化节开幕式活动顺利举办，洛阳市公安局划设临时空中限制区，对“低慢小”航空器进行临时飞行管控。管控范围为解放路以东、新街以西、玄武门大街以南、滨河南路以北。管控时间为4月9日0时起至4月10日24时止。在划设临时空中限制区，禁止一切单位、组织和个人利用“低慢小”航空器进行体育、娱乐、广告性飞行活动。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 刘青）