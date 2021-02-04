洛阳市公安局银发志愿服务队服务牡丹文化节

8日，洛阳市公安局银发志愿服务队组织开展志愿服务活动，服务牡丹文化节，为文明城市添彩。
8日，洛阳市公安局银发志愿服务队组织开展志愿服务活动，服务牡丹文化节，为文明城市添彩。
8日，洛阳市公安局银发志愿服务队组织开展志愿服务活动，服务牡丹文化节，为文明城市添彩。
当天，在周王城广场和地铁一号线周王城广场站，志愿者们为过往市民和游客发放反诈宣传材料，现场讲解电诈防范知识以及地铁乘车、办卡相关事项，设置咨询台接受咨询，提升市民和游客安全防范意识，助力市民、游客便捷出行。
洛阳市公安局银发志愿服务队由一群热心公益事业的离退休民警组成。多年来，志愿者充分发挥职业优势，围绕老人、学生等重点群体，建立与学校、社区、街道、城市书房的互动联系机制，针对不同群体、不同需求，不断优化服务项目和内容，开展形式多样的法治宣传教育志愿服务活动，让法治安全教育像阳光一样，洒遍社会的每一个角落。（洛报融媒记者 申利超 文/图 通讯员 李祥龙）
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