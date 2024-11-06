关于开展 “清洁家园，扮靓花城”行动的倡议书

第42届中国洛阳牡丹文化节将至，为了给市民和游客呈现一个干净、整洁、秩序井然的城市环境，我市组织开展“清洁家园，扮靓花城”行动。在此，我们向全市各界发出如下诚挚倡议。

广大市民朋友、企(事)业单位、各商户：

第42届中国洛阳牡丹文化节将至，为了给市民和游客呈现一个干净、整洁、秩序井然的城市环境，我市组织开展“清洁家园，扮靓花城”行动。在此，我们向全市各界发出如下诚挚倡议：

一、全城大扫除，共筑洁净洛阳

深入推进“清洁家园，扮靓花城”行动，各职能部门对各类卫生死角和盲点展开地毯式清理整治，彻底清除积存垃圾，坚决杜绝垃圾乱堆乱放现象。全面开展“公共设施保养提升”行动，对市政公共设施进行全方位整理与修缮，让每一处设施都能焕发新颜。各街道(乡镇)应积极组织开展“清洁家园，扮靓花城”行动，对小区、公共区域进行彻底冲洗与清扫，同时，广泛动员社区居民热情参与，大家齐心协力，用双手为洛阳的干净美丽增添一份力量。

二、规范社会秩序，共建文明洛阳

深化市容秩序整治工作，严格规范城市路面的市容秩序，全力保障城市环境整洁有序，让群众出行更加安全便利。持续推进交通秩序提升，大力倡导机动车礼让斑马线，传递文明出行的正能量。深入开展客运市场整治，优化公交线路布局，确保城市区主干道、旅游景区周边交通顺畅；同时，强化文明服务培训，让每一位从业者都能以优质服务迎接八方来客。积极开展联合执法行动，净化全市旅游市场秩序，加大景区周边环境秩序整治力度，为游客营造一个规范、有序的旅游环境。

三、开展文明实践，展现好客洛阳

积极开展学雷锋志愿服务活动，各城区充分利用新时代文明实践中心(所、站)等平台，广泛招募志愿者深入辖区开展丰富多彩的文明实践活动，营造浓厚的志愿服务氛围。大力开展“文明服务我出彩、群众满意在窗口”系列活动，广泛发动职工及从业人员踊跃参与志愿服务行动，打造一批文明服务示范窗口和文明服务标兵，全方位展现洛阳热情好客的城市形象。

清洁家园，扮靓花城，是我们每一个人的责任，也将让每个家庭从中受益。让我们携手并肩，从自身做起，共同努力，勇做文明洛阳的先行者，一起共建共享清洁、美丽、健康、文明的新生活。

洛阳市文明办

2025年3月26日