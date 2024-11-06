洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

男性医保卡能否购买女性用药？洛阳医保部门回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 民呼我应  来源: 洛阳网 2025.03.27 10:57
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“今天去零售药店买药，被店员告知女性用药无法使用男性医保码(卡)购买，反过来也是一样，这符合规定吗？”近日，一市民在洛阳网“百姓呼声”平台发帖反映自己的疑问。洛阳市医保中心有关负责人在接受记者采访是表示“医保购药必须使用患者本人的医保凭证”。

　　购买与医保持卡人性别不符的药品属违规行为

　　据介绍，现行的《医疗保障基金使用监督管理条例》第十七条规定：“参保人员应当持本人医疗保障凭证就医、购药，并主动出示接受查验。因特殊原因需要委托他人代为购药的，应当提供委托人和受托人的身份证明。”

　　“使用医保码(卡)购买与持卡人(卡主)疾病治疗无关的药品，可能构成违规使用。例如，部分药品有明确的性别使用限定，若持卡人(卡主)的性别与药品适用性别不符，则属于欺诈骗保行为。”该负责人说。

　　该负责人表示，要求参保人使用本人医保卡就医购药，主要是为了通过实名制确保医保基金精准用于本人真实医疗需求，防止冒名就医、虚假购药等欺诈行为造成公共资源浪费，同时避免因他人代用导致的医疗记录混乱、个人账户盗刷等风险。特殊情况下允许委托代购但需严格核验身份，是既保障基金安全又兼顾实际需求的做法。

　　提供委托人和受托人的身份证明是代购的程序性要求，但医保凭证的使用仍需遵循“三相符”原则——持卡人(卡主)、处方患者、实际用药人信息一致，且药品属于医保合规支付范围。若药品与持卡人治疗无关，或超出医保支付限定，则需自费购买。

　　钱可以共济，卡不能共用

　　那么，使用本人医保码(卡)为他人购药，与家庭共济有何区别呢？

　　该负责人表示，家庭共济，全称为医保个人账户家庭共济，是指职工医保参保人通过办理相关手续，将个人账户余额授权给已参保的父母、配偶和子女使用。这一政策旨在提高医保基金使用效率，减轻家庭医疗负担。

　　家庭共济账户资金可在定点医疗机构及符合条件的零售药店使用，涵盖医保政策内的药品、医疗器械、医用耗材等费用。例如，家人在医院就诊或药店购药时，符合规定的自付部分可通过授权人的个人账户余额支付。

　　适用人群需满足以下条件——

　　授权人：仅限于职工医保参保人，且个人账户有余额；

　　被共济人：需为授权人已参保的父母、配偶、子女，且须参加基本医疗保险(包括职工医保或城乡居民医保)。

　　然而，无论在任何情况下，就医购药都必须使用患者本人的医保码(卡)。医保个人账户家庭共济政策，“共济”的是职工医保参保人医保卡个人账户的钱，而非医保卡本身。家庭共济仅允许家人使用个人账户余额支付费用，但挂号、开处方、结算等环节仍须使用患者本人医保凭证。简而言之一句话，“钱可以共济，卡不能共用”。凡冒用他人医保码(卡)进行挂号就医、购药，或未按规定提供身份证明委托代购的行为，属于欺诈骗保。轻则暂停医疗费用联网结算，重则依法追究刑事责任。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛穗携手送医下乡 国家级儿科专家团让优质医疗“零距离”
    洛穗携手送医下乡 国家级儿科专家团让优质...
    洛穗携手送医下乡 国家级儿科专家团让优质医疗“零距离”
        3月26日，一场特别的义诊活动在伊川县妇幼保健院开展。来自广州市妇女儿童医疗中心的顶尖专家团队与洛阳市妇...
  • ·西安交大二附院洛阳医院开诊 将更好地服务洛阳卫生事业发展
  • ·提升患者就医体验 西安交大二附院洛阳医院出台具体措施
  • ·西安交大二附院洛阳医院开诊 对提升洛阳乃至豫西地区医疗水平有何意义？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 徐衣显辞去洛阳市市长职务
  • 洛阳将开通9条“神都游”公交专线
  • 最新打造6个场景！洛阳王城公园邀...
  • 江凌专题调研博物馆建设运营工作
  • 事关购买二手房、第二套住房、异...
  • 洛阳将新增5条“响应式停靠服务”...
  • 4月1日起，洛阳地铁延长运营时间
  • 控温牡丹连片开 国色天香迎宾朋
  • 中国国花园：宠客“公主园” 今春...
  • 国内最大规模！“铝矿提锂”首创...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605