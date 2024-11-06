男性医保卡能否购买女性用药？洛阳医保部门回复

“今天去零售药店买药，被店员告知女性用药无法使用男性医保码(卡)购买，反过来也是一样，这符合规定吗？”近日，一市民在洛阳网“百姓呼声”平台发帖反映自己的疑问。洛阳市医保中心有关负责人在接受记者采访是表示“医保购药必须使用患者本人的医保凭证”。

“今天去零售药店买药，被店员告知女性用药无法使用男性医保码(卡)购买，反过来也是一样，这符合规定吗？”近日，一市民在洛阳网“百姓呼声”平台发帖反映自己的疑问。洛阳市医保中心有关负责人在接受记者采访是表示“医保购药必须使用患者本人的医保凭证”。

购买与医保持卡人性别不符的药品属违规行为

据介绍，现行的《医疗保障基金使用监督管理条例》第十七条规定：“参保人员应当持本人医疗保障凭证就医、购药，并主动出示接受查验。因特殊原因需要委托他人代为购药的，应当提供委托人和受托人的身份证明。”

“使用医保码(卡)购买与持卡人(卡主)疾病治疗无关的药品，可能构成违规使用。例如，部分药品有明确的性别使用限定，若持卡人(卡主)的性别与药品适用性别不符，则属于欺诈骗保行为。”该负责人说。

该负责人表示，要求参保人使用本人医保卡就医购药，主要是为了通过实名制确保医保基金精准用于本人真实医疗需求，防止冒名就医、虚假购药等欺诈行为造成公共资源浪费，同时避免因他人代用导致的医疗记录混乱、个人账户盗刷等风险。特殊情况下允许委托代购但需严格核验身份，是既保障基金安全又兼顾实际需求的做法。

提供委托人和受托人的身份证明是代购的程序性要求，但医保凭证的使用仍需遵循“三相符”原则——持卡人(卡主)、处方患者、实际用药人信息一致，且药品属于医保合规支付范围。若药品与持卡人治疗无关，或超出医保支付限定，则需自费购买。

钱可以共济，卡不能共用

那么，使用本人医保码(卡)为他人购药，与家庭共济有何区别呢？

该负责人表示，家庭共济，全称为医保个人账户家庭共济，是指职工医保参保人通过办理相关手续，将个人账户余额授权给已参保的父母、配偶和子女使用。这一政策旨在提高医保基金使用效率，减轻家庭医疗负担。

家庭共济账户资金可在定点医疗机构及符合条件的零售药店使用，涵盖医保政策内的药品、医疗器械、医用耗材等费用。例如，家人在医院就诊或药店购药时，符合规定的自付部分可通过授权人的个人账户余额支付。

适用人群需满足以下条件——

授权人：仅限于职工医保参保人，且个人账户有余额；

被共济人：需为授权人已参保的父母、配偶、子女，且须参加基本医疗保险(包括职工医保或城乡居民医保)。

然而，无论在任何情况下，就医购药都必须使用患者本人的医保码(卡)。医保个人账户家庭共济政策，“共济”的是职工医保参保人医保卡个人账户的钱，而非医保卡本身。家庭共济仅允许家人使用个人账户余额支付费用，但挂号、开处方、结算等环节仍须使用患者本人医保凭证。简而言之一句话，“钱可以共济，卡不能共用”。凡冒用他人医保码(卡)进行挂号就医、购药，或未按规定提供身份证明委托代购的行为，属于欺诈骗保。轻则暂停医疗费用联网结算，重则依法追究刑事责任。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）