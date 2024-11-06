公交地铁一码换乘！洛阳市公共交通一码通28日上线试运行

“洛阳市公共交通一码通”28日正式上线试运行！这是洛报融媒记者27日从洛阳交投集团获悉的消息。今年牡丹文化节将至，为给市民游客带来更便捷的出行体验，从28日起，市民游客只需持有一个“洛易行”App二维码，就可在洛阳市区的公交、地铁中无障碍换乘。

“洛阳市公共交通一码通”28日正式上线试运行！这是洛报融媒记者27日从洛阳交投集团获悉的消息。今年牡丹文化节将至，为给市民游客带来更便捷的出行体验，从28日起，市民游客只需持有一个“洛易行”App二维码，就可在洛阳市区的公交、地铁中无障碍换乘。

“洛易行”App2.0版上线，实现公交地铁无障碍换乘

洛阳市公共交通一码通平台即“洛易行”App2.0版，它在保留“洛易行”App乘坐地铁“人脸过闸”“二维码过闸”的基础上，在“二维码过闸”模块，整合地铁、公交票务系统，乘客实现一个乘车码通全程的出行体验。

不仅如此，“洛易行”App2.0版还可根据乘客设置的始发地和目的地，规划合适的地铁、公交出行和换乘路线，并支持先乘车后付费，避免出现余额不足无法乘车的尴尬。

28日，该平台正式上线运营，市民游客可手机下载新的“洛易行”App。注册登录后，在首页下方点击“乘车”模块，即可显示待用一码通二维码。