洛阳市医疗保障局：住院期间只做检查未手术 医保不予报销

日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：患者在河科大一附院住院期间因胃癌进行的必要检查(符合医保目录且已登记医保)，仅因未手术就被要求全额自费是否合理？有何依据？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：患者在河科大一附院住院期间因胃癌进行的必要检查(符合医保目录且已登记医保)，仅因未手术就被要求全额自费是否合理？有何依据？

市医疗保障局回复：洛阳医保相关规定，住院期间只做检查，没有手术治疗，没有用药，医保不予报销。

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