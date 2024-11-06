火爆“出圈”！洛阳牡丹九色同现登上热搜【视频】

近日，洛阳神州牡丹园牡丹九色同现登上微博同城热搜。九色同现何以引发广泛关注？昨日，记者前去一探究竟。

近日，洛阳神州牡丹园牡丹九色同现登上微博同城热搜。九色同现何以引发广泛关注？昨日，记者前去一探究竟。

红色、粉色、白色、黄色……走进牡丹展馆，这里九种色系的牡丹争奇斗艳，吸引不少游客驻足观赏。“来一次就能看到这么多种色系的牡丹，真是不虚此行。”游客韩文晓不由得赞叹。

展馆内，有人打卡拍照，有人与家人打视频电话分享，还有人开启直播向网友介绍洛阳牡丹的风姿绰约。据悉，这里每天接待游客四五千人次。

游客纷至沓来的背后，是洛阳牡丹九色同现火爆“出圈”。

牡丹栽培专家付正林介绍，牡丹根据颜色分为红色、粉色、白色、紫色、黄色、绿色、黑色、蓝色和复色(两种颜色以上)九种色系。九色同现就是让游客能“一站式”欣赏九种色系的牡丹。

寻常情况下，不同牡丹品种因为自身属性不同，会在不同时段开花。该园区有关负责人介绍，为保证九种色系的牡丹花期相同，近年来该园区对1000余个牡丹品种进行了选种、催花等工作。选出的牡丹品种，有的住空调房，通过降温实现抑制栽培，让花期延迟；有的住阳光房，通过升温实现促成栽培，让花期提前。

最终，他们在去年年初集齐了九种色系，后来又进一步将九色同现的牡丹品种拓展到100余种，这才有了眼前的景象。该负责人介绍，今年他们在展馆准备了3000盆牡丹花供游客观赏，花期将持续到5月上旬。

下一步，该园区将借助科技与牡丹文化，丰富九色同现的牡丹品种，扩大种植规模，更好地推介洛阳牡丹。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 邓佳英 王晓光 文/图）