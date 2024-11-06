洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

火爆“出圈”！洛阳牡丹九色同现登上热搜【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.27 08:29
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，洛阳神州牡丹园牡丹九色同现登上微博同城热搜。九色同现何以引发广泛关注？昨日，记者前去一探究竟。

　　红色、粉色、白色、黄色……走进牡丹展馆，这里九种色系的牡丹争奇斗艳，吸引不少游客驻足观赏。“来一次就能看到这么多种色系的牡丹，真是不虚此行。”游客韩文晓不由得赞叹。

　　展馆内，有人打卡拍照，有人与家人打视频电话分享，还有人开启直播向网友介绍洛阳牡丹的风姿绰约。据悉，这里每天接待游客四五千人次。

　　游客纷至沓来的背后，是洛阳牡丹九色同现火爆“出圈”。

　　牡丹栽培专家付正林介绍，牡丹根据颜色分为红色、粉色、白色、紫色、黄色、绿色、黑色、蓝色和复色(两种颜色以上)九种色系。九色同现就是让游客能“一站式”欣赏九种色系的牡丹。

　　寻常情况下，不同牡丹品种因为自身属性不同，会在不同时段开花。该园区有关负责人介绍，为保证九种色系的牡丹花期相同，近年来该园区对1000余个牡丹品种进行了选种、催花等工作。选出的牡丹品种，有的住空调房，通过降温实现抑制栽培，让花期延迟；有的住阳光房，通过升温实现促成栽培，让花期提前。

　　最终，他们在去年年初集齐了九种色系，后来又进一步将九色同现的牡丹品种拓展到100余种，这才有了眼前的景象。该负责人介绍，今年他们在展馆准备了3000盆牡丹花供游客观赏，花期将持续到5月上旬。

　　下一步，该园区将借助科技与牡丹文化，丰富九色同现的牡丹品种，扩大种植规模，更好地推介洛阳牡丹。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 邓佳英 王晓光 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛穗携手送医下乡 国家级儿科专家团让优质医疗“零距离”
    洛穗携手送医下乡 国家级儿科专家团让优质...
    洛穗携手送医下乡 国家级儿科专家团让优质医疗“零距离”
        3月26日，一场特别的义诊活动在伊川县妇幼保健院开展。来自广州市妇女儿童医疗中心的顶尖专家团队与洛阳市妇...
  • ·西安交大二附院洛阳医院开诊 将更好地服务洛阳卫生事业发展
  • ·提升患者就医体验 西安交大二附院洛阳医院出台具体措施
  • ·西安交大二附院洛阳医院开诊 对提升洛阳乃至豫西地区医疗水平有何意义？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 徐衣显辞去洛阳市市长职务
  • 洛阳将开通9条“神都游”公交专线
  • 最新打造6个场景！洛阳王城公园邀...
  • 江凌专题调研博物馆建设运营工作
  • 事关购买二手房、第二套住房、异...
  • 洛阳将新增5条“响应式停靠服务”...
  • 4月1日起，洛阳地铁延长运营时间
  • 控温牡丹连片开 国色天香迎宾朋
  • 中国国花园：宠客“公主园” 今春...
  • 国内最大规模！“铝矿提锂”首创...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605