新安县：鱼儿游上山 荒山变金山

春分时节，新安县南李村镇江村村，草木蔓发、春山可望。

磁河谷设施渔业项目俯瞰

春分时节，新安县南李村镇江村村，草木蔓发、春山可望。

走进磁河谷设施渔业项目，漆黑的鲈鱼育苗室内，洛阳茂发农业科技有限公司总经理高浩振点亮微光，小心翼翼地舀起一勺鱼食，投向智慧养鱼桶。霎时，米粒般大小的鲈鱼苗群欢快游弋、抢食，在水面溅起绵密的涟漪。

“开灯不能超过10分钟，防止鱼苗受惊互相啃咬……”高浩振一边掐准时间投喂鱼食，一边向员工教授养殖技能，随后，神色舒缓、语气轻快，“别看鱼苗小，半年后，就又是一茬鱼。”

这个春天，磁河谷设施渔业项目投产恰好满一年。高浩振脚下的7亩坡地，一年前还是一片不毛之地，如今竟年产值700万元。“飘红”的数字，让他坚定了干下去的决心。

新安县地处豫西浅山丘陵区，素有“山高岭多河谷碎，七岭两山一分川”之说。特殊的地貌，有限的水源，渔业何以能在荒山上实现“亩均产值百万元”的蝶变？

站在该项目半山腰举目眺望，磁河在山谷间蜿蜒而过。毗邻磁河，却“赶鱼上山”，这一看似有悖常理的设定，恰恰藏着荒山变“金山”的答案。

成年鲈鱼养鱼桶

走进育苗室外的设施大棚，28个8米直径成年鲈鱼养鱼桶鳞次栉比。桶内，细碎气泡翻滚；桶外，管道纵横交错。别有一番洞天。

经过定时排污、净化降解等工序，鱼儿的排泄物用于园区28个大棚果菜种植浇灌，滋养芹菜、菠菜、西蓝花等蓬勃生长。“水养鱼、鱼肥水、水肥菜”的生态循环，在这里成为现实。

“小小自然鱼塘，养不了多少鱼。这主要是受水质、氧容量等限制，以及尾水排放的环境约束。”高浩振坦言，“但设施渔业截然不同，氧气源源不断地注入、尾水的循环利用，让一个直径8米鱼桶年产鱼高达8000斤，堪比传统鱼塘一亩产量。算下来，项目单位面积产量是传统鱼塘的15倍！”

说起新工艺带来的变革，基地老员工高民子同样有话语权。已经年过六旬的他，一个人操作28个养鱼桶不在话下。

“早8点、下午5点，各两次喂鱼。剩下的，就是温度、氧气、过滤系统的自主运行，我看看数据就行。”高民子话语轻松。从“肉眼判断”到“智慧监测”，从“会养鱼”到“慧养鱼”，智慧养殖系统给设施渔业带来效率变革。

近年来，新安因地制宜，在保护好新安水生态的同时，积极探索发展现代内陆设施水产养殖，以科技赋能促进传统渔业向设施化、智慧化、生态化转型升级。磁河谷设施渔业、铁门镇5G数字智能化养鱼等项目正加快转变渔业发展的空间格局、产业结构和生产方式，以渔业高质量发展加快推动乡村振兴。

眼下，随着气温逐渐回升，鲈鱼的单价已从每斤15元左右，悄然爬上20多元。从磁河谷设施渔业大棚里产出的鲈鱼，来到上市的旺季。

“再过几天，活蹦乱跳的鲈鱼将被打捞上车，从黄土坡走进千家万户，又是一个丰收年！”高浩振话语中带着憧憬。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 高月 文/图）