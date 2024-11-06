国内最大规模！“铝矿提锂”首创技术在洛阳落地

“这里不仅应用了行业首创铝土矿提锂技术，也是国内最大规模同类型项目！”日前，在新安经开区，洛阳欣安新能源有限公司氧化铝提纯制造碳酸锂项目实现稳产，项目负责人王国强话语激动。

生产现场 洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 摄

“这里不仅应用了行业首创铝土矿提锂技术，也是国内最大规模同类型项目！”日前，在新安经开区，洛阳欣安新能源有限公司氧化铝提纯制造碳酸锂项目实现稳产，项目负责人王国强话语激动。

反应塔矗立，指示灯闪烁……走进项目现场，一边是铝矿溶液源源不断输入管道，一边是电池级碳酸锂接连产出下线。自去年10月进入试生产以来，项目产值已超5000万元，标志着新技术从“实验室”落到“生产线”。“铝矿提锂”，在这里变成了现实！

从配套电动汽车，到嵌入新型储能，锂元素在新能源领域应用广泛，被誉为新能源时代的“白色石油”，也被我国列为国家战略性矿产资源。然而，我国传统锂资源开发工艺难以满足产业需求，市场长期依赖海外锂资源供应。拓宽锂元素开采、提取技术，关乎矿产供应安全和战略性新兴产业发展。

企业研发的“铝矿提锂”技术，采用含锂铝土矿提纯创新工艺，开辟了除锂辉石矿提取、盐湖卤水分离外的第三条技术路线，为保障锂资源供应提供了全新思路。

“按照金属铝生产工艺，含锂铝土矿石中的锂在溶出反应中进入铝酸钠溶液，再以杂质形式存在于氧化铝中，不仅白白浪费，而且后期在电解铝槽内沉积，会导致能耗徒增。”王国强说，通过铝土矿提取锂，具有资源利用、绿色环保的双重意义。

行走在项目现场，纵横交错的空中管道，将项目与仅有一墙之隔的香江万基铝业年产120万吨氧化铝厂区相连，显示着两者的上下游“伴生”关系。

王国强介绍，该项目对香江万基铝业铝酸钠溶液进行提纯，经蒸发浓缩、除杂沉锂、过滤干燥等过程后回收碳酸锂。提锂后的溶液返回香江万基铝业，既减少了杂质，提升了氧化铝品质，解除了电解铝厂的后顾之忧，又“变废为宝”，实现了锂资源的合理利用。

创新技术落地，不仅“无中生有”催生新质生产力，也点燃了风口产业的火种。

我国含锂铝土矿主要集中在黄河沿岸，尤其在山西、河南地带富集。业内初步估计，每年我国经由冶金级氧化铝带走的碳酸锂高达2.5万吨。利用含锂铝土矿提取锂资源，市场广阔，前景看好。

项目全部建成后，预计年产电池级碳酸锂8500吨，实现年产值约6亿元，为保障我国锂资源供给安全，以及我市抢占产业新赛道、打造新型材料产业集群贡献一臂之力。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 高月）