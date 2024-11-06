最新版《洛阳城区地图》可到市自然资源和规划局领取

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：跑遍市区各大书店，都没有买到洛阳地图？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：跑遍市区各大书店，都没有买到洛阳地图？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：跑遍市区各大书店，都没有买到洛阳地图？
市自然资源和规划局回复：自2015年以来，市政府高度重视广大市民及游客对洛阳市地图的需求，每年利用市财政经费制作2万份《洛阳城区地图》及《洛阳市交通旅游图》，并在牡丹文化节期间，通过洛阳网发布公告后，在市民之家、规划展览馆、国花园等地免费发放，较好地满足广大市民及游客出行使用。如您有用图需求，可到市自然资源和规划局领取最新版《洛阳城区地图》。
>>>点击查看原帖 ⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605