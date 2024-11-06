最新版《洛阳城区地图》可到市自然资源和规划局领取

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：跑遍市区各大书店，都没有买到洛阳地图？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：跑遍市区各大书店，都没有买到洛阳地图？

市自然资源和规划局回复：自2015年以来，市政府高度重视广大市民及游客对洛阳市地图的需求，每年利用市财政经费制作2万份《洛阳城区地图》及《洛阳市交通旅游图》，并在牡丹文化节期间，通过洛阳网发布公告后，在市民之家、规划展览馆、国花园等地免费发放，较好地满足广大市民及游客出行使用。如您有用图需求，可到市自然资源和规划局领取最新版《洛阳城区地图》。

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