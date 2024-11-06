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控温牡丹连片开 国色天香迎宾朋
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.27 08:18
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　　中国国花园内婀娜多姿的牡丹 洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 实习生 李琪琳 通讯员 乔丽娜 摄

　　近日，第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组再次组织牡丹专家对全市主要牡丹观赏园进行了实地查看，根据当前牡丹生长发育情况，结合近期天气预报并参考其他植物的物候期，进行充分研究论证，预测牡丹花情，具体预报如下：

　　一、调控花期预报

　　(一)大地花期

　　目前，王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园控温牡丹已连片盛开，分别位于王城公园牡丹仙子及沉香楼周边；中国国花园西门内广场东侧、五月坊北侧、唐风隋影广场及春归花屋周边；隋唐城遗址植物园九色台周边。国家牡丹园控温牡丹预计3月28日左右陆续开放。国际牡丹园控温牡丹预计4月1日左右陆续开放。

　　(二)展厅花期

　　目前，神州牡丹园室内牡丹展正在展出。国家牡丹园牡丹展览馆计划3月28日开放。

　　二、自然花期预报

　　王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园、南山牡丹园预计早花品种4月1日左右陆续开放，中花品种4月7日左右陆续开放。

　　国家牡丹园、国际牡丹园、神州牡丹园预计早花品种4月3日左右陆续开放，中花品种4月10日左右陆续开放。

　　三、道路及街心游园花期预报

　　市区道路、广场及街心游园牡丹预计4月初陆续开放。

　　本次花情预报为中长期预报，后期若天气变化较大，将可能出现花期提前或延迟。自4月1日起我们将每日发布最新花情信息。

　　第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2025年3月27日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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