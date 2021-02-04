14年精心培育 牡丹新品种“火炬之光”来了！

市农林科学院国家牡丹芍药种质资源库内有一片面积约80亩的花田。今日，记者在这里见到了一个等候鉴定的牡丹新品种，该院花卉所工作人员为它起了一个响亮的名称——“火炬之光”。

市农林科学院国家牡丹芍药种质资源库内有一片面积约80亩的花田。今日，记者在这里见到了一个等候鉴定的牡丹新品种，该院花卉所工作人员为它起了一个响亮的名称——“火炬之光”。

记者看到，“火炬之光”植株高大，花型为蔷薇型，花色为紫红色。与种植在一旁的其他牡丹品种对比，它的花茎显得特别粗壮和直挺。如果把花朵和花茎视为一个整体，确实很像一把正在熊熊燃烧的火炬。

市农林科学院花卉所副所长王二强介绍，中国牡丹虽然有“九大色系、十大花型”1700余个牡丹品种，但其中存在着不少问题或缺陷，比如牡丹各种花色品种发展不平衡，花茎短软细弱，花头下垂，成花率低等。因此，培育具备花色纯正、花枝挺直、花型丰满等优点的牡丹新品种，一直是他们的工作重点。