“芳纪”牡丹：火红的颜色像一团燃烧的火焰

在牡丹九大色系中，红色系牡丹非常多，具体分为深红色、浅红色、暗红色、火红色等。8日上午，记者在国际牡丹园见到了盛开的火红色牡丹，这便是“芳纪”。

在牡丹九大色系中，红色系牡丹非常多，具体分为深红色、浅红色、暗红色、火红色等。8日上午，记者在国际牡丹园见到了盛开的火红色牡丹，这便是“芳纪”。

“芳纪”的植株比较高，花朵硕大，花瓣不太多，但质地细腻。火红的颜色像一团燃烧的火焰，在翠绿色叶子的衬托下，更显娇嫩欲滴、明艳醉人。

据该园主任霍志鹏介绍，在红色系牡丹中，“芳纪”的颜色浓郁、饱和度高，有时候看起来甚至有些“红得发紫”，几乎可以秒杀所有红色系牡丹。在不同的时间段观赏，看到的“芳纪”颜色也会有略微差别。

“芳纪”属于菊花型牡丹，是从日本引进的早开品种，株型直立向上，不藏叶，不垂头，花量比较大，花径长且直，花瓣从外到内渐小，排列整齐。其花朵紧密、颜色鲜艳，整体观赏效果好，所以非常适合鲜切花。

霍志鹏介绍，“芳纪”在我市各大牡丹园都能看到，具体的辨认方法，除了它火红的颜色，还可以通过叶脉的纹路来确认。“芳纪”的叶子宽厚，叶面有明显的脉纹。由于香气浓郁，有人将“芳纪”的名字解读为“芳香浓郁得创了纪录”。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)