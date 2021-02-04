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洛阳12315指挥中心发布牡丹文化节期间消费提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.09 12:44

　　牡丹文化节期间，不少市民会接待外地亲朋好友赏牡丹，有的还会报名参加旅行社的短途跟团游。结合往年情况，今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布相关消费提醒。

　　我市牡丹观赏园门票价格执行日期从4月1日到5月10日，各牡丹观赏园均要严格执行国家、省旅游景区门票价格优惠政策和洛阳市赏花惠民相关政策。如果您发现有私自调价或不执行优惠政策行为，请及时投诉举报。

　　其中，牡丹公园、西苑公园、天香牡丹园、洛阳农博园、天囿牡丹园、南山公园实行免费赏花游园。中国国花园、隋唐城遗址植物园、国家牡丹园门票价格为非法定节假日的周一至周五10元/张，周六、周日及法定节假日30元/张。王城公园(含动物园)门票价格为非法定节假日的周一至周五20元/张，周六、周日及法定节假日30元/张。

　　民营牡丹观赏园实行自主定价，门票价格应主动公示并向所在区物价部门进行报备。

　　住宿宾馆客房价格规定方面，城市区宾馆客房标准间价格实行价格指导，时间为4月1日到5月10日。市发改部门负责确定三星级(含三星)以上宾馆标准间客房价格，三星级标准间最高不超过680元/天，四星级标准间最高不超过1080元/天，五星级标准间最高不超过1680元/天。

　　各城市区发改部门负责确定二星级及其他住宿业客房价格。宾馆星级以行业主管部门认定级别为准。

　　宾馆其他房型价格由企业自主定价，对牡丹文化节前已经入住的旅客，在入住期间不得因价格变化加收房费。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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