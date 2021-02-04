洛阳地铁1号线10天客流量破百万 牡丹广场站人最多

洛阳地铁1号线开通初期运营以来，前10天累计客流量达115万人次，其间迎来清明假期“大考”，总体运行平稳。

洛阳地铁1号线开通初期运营以来，前10天累计客流量达115万人次，其间迎来清明假期“大考”，总体运行平稳。“大考”背后，得益于地铁管理人员提前制定应急预案，针对大客流沉着应对，在确保安全的前提下为乘客提供安全、便捷服务。地铁服务还将有哪些优化？如何应对接下来的五一假期？

开通10天破百万，清明节客运强度全国第九

“坐车能到丽景门站吗”“在哪儿办理地铁‘敬老卡’”……7日下午，站内安保人员白旭升不断接到乘客咨询；在安检处，测体温、手检、值机与检查行李的4名安保人员分工明确，确保无人带违禁品上车；在自动售票处，身穿红马甲的志愿者指导乘客购票。上述一幕是地铁1号线王城公园站内的景象。

白旭升除了负责在站内巡逻，还有一项工作就是解答乘客疑问。“这两天咨询问题的人少多了。”白旭升说，清明假期客流量陡增，他一天要接受200多人的问询。

牡丹广场站是清明假期客流量最大的站点，刘世林在此负责安检工作。假期三天，他与同事平均每人每天要检查四五千人。工作很累，但看到一波波客流如洪峰平稳过去，他与同事也很有成就感。

记者从市轨道交通集团获悉，地铁1号线自3月28日开通以来，截至6日累计客流量达115万人次，仅清明假期三天客流量约60万人次，前五位依次为牡丹广场站、王城公园站、青年宫站、周王城广场站和应天门站，其中清明节当天客流量超24万人次，客流强度在全国地铁城市中排名第九。