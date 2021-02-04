乘坐地铁遇到问题时如何求助？民警教您几招

洛阳地铁1号线初期运营以来，乘地铁市民越来越多，遗失物品的情况也不断增加。坐车出行时怎样避免丢失物品，又怎样快速找回？6日，洛报融媒记者进行走访。

洛阳地铁1号线初期运营以来，乘地铁市民越来越多，遗失物品的情况也不断增加。坐车出行时怎样避免丢失物品，又怎样快速找回？6日，洛报融媒记者进行走访。

出地铁却忘记带上包，民警联动帮她找回

2日18时50分许，地铁1号线长安路站警务室接到市民田女士报警求助，她下车时不慎将挎包忘在车厢里，希望民警帮忙寻找。

“田女士乘坐地铁时，把挎包随手放在身边座位上，下车时却忘了带，里面有不少个人证件。”值班民警赵学武说，辅警和他通过电台与一号线其他警务室联动确认，终点站红山站的站务人员确实发现了一个挎包。

经民警和田女士核实，确系她遗失的女士挎包。而后，民警乘车赶往红山站将挎包取回。