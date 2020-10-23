7岁男孩地铁站与家人走散 求助执勤辅警

4日，在地铁1号线王城公园站下车的旅客比较多，一个7岁男孩与家人走散，执勤辅警联系到其家人将孩子接走。

4日，在地铁1号线王城公园站下车的旅客比较多，一个7岁男孩与家人走散，执勤辅警联系到其家人将孩子接走。

4日14时许，在洛阳地铁1号线上下的旅客络绎不绝，市公安局轨道交通分局辅警王琛与同事付俊林巡逻过程中，遇到一个小男孩求助。“叔叔，我找不到舅舅、舅妈了。”孩子带着哭腔说。

王琛将孩子带到警务室，经询问得知孩子姓石，今年7岁，家住偃师，当日与舅舅、舅妈等人乘坐地铁，出站时与家人走散，只得求助他们。“孩子记的他的妈妈手机号。”王琛说，他给孩子的妈妈取得联系，由其转告孩子的舅舅、舅妈。

很快，孩子的舅妈赶到。原来，当日，他们一行6人包括3个大人3个孩子，乘坐地铁到王城公园游玩，乘坐扶梯出站时发现少了一个孩子，当即在附近找，还没来得及报警求助，就接到了孩子的妈妈电话。

随后，孩子的舅妈将孩子接走，对王琛等人的帮助表示感谢。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 李国 文/图)