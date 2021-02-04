残疾人乘坐地铁一路顺畅 还可持残疾人证全时段免费领票

自地铁1号线开通以来，乘坐地铁出行成不少市民首选，那么，残疾人乘坐地铁能否无障碍通行？能享受到哪些优惠照顾？7日，记者到地铁1号线进行实地探访。

自地铁1号线开通以来，乘坐地铁出行成不少市民首选，那么，残疾人乘坐地铁能否无障碍通行？能享受到哪些优惠照顾？7日，记者到地铁1号线进行实地探访。

残疾人持残疾人证可全时段免费领票

7日，记者从市残联获悉，目前，我市已有不少残疾人乘坐过地铁1号线，尚未有乘坐地铁不便的诉求。凡持有二代或三代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人，即可在各地铁站站内客服窗口免费领取地铁票。

“残疾人可全时段享受免票优惠。”市轨道交通集团有关负责人说。

市残联有关负责人说，根据我市残疾人的出行需求，以后会考虑与市轨道交通集团进一步对接，为残疾人办理地铁卡。

地铁无障碍设施，方便残疾人出行

地铁站内的无障碍电梯

在位于牡丹广场靠近吉安北街的地铁1号线牡丹广场站B出入口后面，有一个单独设立的无障碍电梯出入口，有方便残障人士通行的坡道、栏杆、扶手设计。地铁1号线牡丹广场站副站长雷秀霞带记者从这里进入牡丹广场站站厅。

无障碍电梯内的按键下方有盲文

“在牡丹广场站其他的出入口都有无障碍电梯所在位置的标识和地图，无障碍电梯里的所有按键都有盲文。”雷秀霞向记者介绍道。