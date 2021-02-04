老太太的斜挎包在地铁上被盗？民警调查一番结果……

“起初老太太信誓旦旦地说包是被盗的。”市公安局轨道交通分局民警郏唯伟说，一位老太太试乘地铁，装有重要证件的斜挎包不见了，以为被盗，其实落在安检处忘记拿。

“起初老太太信誓旦旦地说包是被盗的。”市公安局轨道交通分局民警郏唯伟说，一位老太太试乘地铁，装有重要证件的斜挎包不见了，以为被盗，其实落在安检处忘记拿。

5日10时许，郏唯伟与同事李炎在地铁1号线王城公园站执勤，突然接到一位老太太的求助，其斜挎包被盗。地铁刚开通难道就吸引了贼？他与同事高度重视此事，立即展开调查。

郏唯伟得知，老太太姓周，今年74岁，洛龙区安乐镇人，老太太与老伴儿带着孙子试乘地铁，随身带着一个黑色斜挎包，里面装有身份证、手机和300元现金，他们在丽景门站上车，行至王城公园站发现包不见了，怀疑被盗。

得知老太太一直将包挎在身上，郏唯伟等人分析认为被盗的可能性不大，先通知在丽景门站执勤的同事调取进站口的监控，查看老人进站情况。很快，他就收到同事的回复，老人过安检时将包落在安检处，根本没拿走。

老人得知事情真相后，这才回想起进站时忙着询问如何乘车，忘记取包。随后，郏唯伟的同事特意将包给老人送过来。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 李国 文/图)