一女子将手机落在地铁站后被捡走 警察帮其追回

清明假期，一市民因粗心将手机落在地铁站被人捡走，警察帮其追回。

清明假期，一市民因粗心将手机落在地铁站被人捡走，警察帮其追回。

4日16时40分许，市公安局轨道交通分局辅警姜森正在地铁1号线牡丹广场站执勤，突然接到市民刘女士的求助，刘女士称其手机丢了。

姜森将刘女士带到警务室，交给值班民警代木楞。代木楞询问得知，刘女士是洛龙区白马寺镇人，当日她一家三口前来体验地铁，她不慎将自己的华为手机落在地铁站的洗手间，离开不久便想起来，回去找时发现已被人捡走。其爱人多次拨打她的手机号，均无人接听。

代木楞一边安抚刘女士的情绪，一边使用警务电话拨打刘女士的手机号，可喜的是，捡手机的人接听了电话，对方已到达青年宫站。代木楞亮明自己的警察身份，告知对方将刘女士的手机交给青年宫警务室民警，随后，他让刘女士及其家人赶过去取。目前，刘女士已成功取回手机。（记者 魏巍 通讯员 李国 文/图）