洛龙区将再添一座超高层地标建筑

日前召开的洛阳市城乡规划委员会2021年第三次会议，审议通过了《华耀城关林商业中心1号地块至5号地块项目规划设计方案》《洛阳天悦花园项目规划设计方案》《洛阳建业府项目规划设计方案》《绿都凤启开元项目规划设计方案》。

日前召开的洛阳市城乡规划委员会2021年第三次会议，审议通过了《华耀城关林商业中心1号地块至5号地块项目规划设计方案》《洛阳天悦花园项目规划设计方案》《洛阳建业府项目规划设计方案》《绿都凤启开元项目规划设计方案》。

华耀城关林商业中心位于洛龙区龙门大道以西、开元大道以南、关林路以北区域，共分为五个地块。这5个地块将规划建设商业街、商务公寓、酒店、住宅等。其中，开元大道与龙门大道西南角地块建筑限高240米，将打造一处新的超高层城市地标。

天悦花园位于老城区瀍涧大道与金谷北路交叉口东北角，建设14栋住宅楼，沿苗南中路设置有商业，经六路与瀍涧大道交叉口规划有6班幼儿园，总建筑面积约25.4万平方米，规划配套机动车位约2100个，沿苗南中路、经六路设置出入口。

建业府位于高新区天中东路与华夏路东北角，总建筑面积约11.58万平方米，12栋高层住宅，配建机动车位893辆，全部设置地下，沿天中东路和华夏北路设出入口，建筑外墙外立面采用米白色真石漆。

绿都·凤启开元项目位于开元大道与子美街交叉口东北角，规划总建筑面积约26.34万平方米，配建机动车停车位2056个，全部设置地下停车，沿天子美街设主出入口，建筑主体外立面采用米白色和灰咖色质感涂料。(洛报融媒记者 李东慧)