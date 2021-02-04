龙门大道一次热网再延伸，洛龙区实现热网全覆盖【视频】

今天上午，洛报融媒记者从洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(以下简称新区热力公司)了解到，截至目前，由该公司负责敷设的龙门大道南延热力工程已完工，其配套管线厚载门街南延热力工程也已进入尾声，龙门石窟附近小区具备接入集中供热条件。

今天上午，洛报融媒记者从洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(以下简称新区热力公司)了解到，截至目前，由该公司负责敷设的龙门大道南延热力工程已完工，其配套管线厚载门街南延热力工程也已进入尾声，龙门石窟附近小区具备接入集中供热条件。

新区热力公司相关负责人表示，龙门大道南延热力工程自去年7月启动，北起南山大道，南至广化寺街，沿道路敷设DN500热力管网4.3公里，“这项工程的完工，标志着我们的一次热网已延伸至龙门石窟附近，实现了城市规划区的全覆盖”。

厚载门街南延热力工程起点为南山大道，终点为海校路，全长2公里，与龙门大道南延工程在海校路形成互联互通，能够更好地保证龙门区域采暖需求。

这也就是说，位于龙门石窟附近的小区，若下个采暖季想用热，可由物业、社区、业主委员会等向热力公司提出接热申请，或拨打新区热力公司电话9618966进行咨询。（洛报融媒记者 王若馨 通讯员 吉怡 文/图/视频）