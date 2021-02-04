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明起，洛龙区机关企事业单位免费开放内部停车场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.31 17:59

　　洛报融媒记者3月31日下午从洛龙区政府办公室获悉，为支持和保障第39届中国洛阳牡丹文化节活动开展，最大限度为市民和来洛游客提供便捷的公共停车服务，该区将在牡丹文化节期间实施机关企事业单位停车场免费对外开放措施。

　　根据该区《牡丹文化节期间洛龙区机关企事业单位内部停车场免费对外开放实施方案》，洛龙区机关企事业单位内部停车场免费对外开放时间为2021年4月1日至2021年5月10日，开放对象为七座(含)以下小型客车。

　　除遇重大活动或其他特殊情况需临时取消对外开放措施外，全区各机关企事业单位内部停车场将无条件对外开放。开放范围具体包括该区行政中心、区信访局、区政务服务中心、区人民法院、区人民检察院、洛龙公安分局、龙兴公司和各镇(街道)。

　　据介绍，该区各单位将利用电子显示屏或在单位大门设置显著标识牌向外界告知免费停车信息，同时采取划定固定免费停放区等方式，为市民和来洛游客停放车辆提供优质便捷的管理服务。

　　【停车提醒】

　　1.停放车辆人员应自觉遵守疫情防控工作要求，佩戴口罩、配合管理人员做好登记、出示洛康码并测量体温等。

　　2.停放车辆时应按管理人员引导，在院内依次有序停放车辆，严禁携带易燃、易爆品入院。

　　3.停车场对外开放属公益行为，请您爱护公共设施及财物，下车时锁好门窗。（洛报融媒记者 孙自豪 通讯员 张娅娣 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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