“党史开讲了”走进洛龙区城市书房

4月2日，“党史开讲了”专题讲座走进洛龙区兴洛湖北城市书房。
4月2日，“党史开讲了”专题讲座走进洛龙区兴洛湖北城市书房。
认真聆听
4月2日，“党史开讲了”专题讲座走进洛龙区兴洛湖北城市书房。
本次活动为“古都新生活 红色阅读季”系列活动之一，活动旨在通过讲述党史故事，引导干部群众做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。
讲座现场
讲座现场，洛阳市委党校教师用翔实的史料，生动讲解了党的百年征程，在场党员干部凝神聆听并认真记录。大家纷纷表示，要通过党史学习教育做到学有所思、学有所悟、学有所得，不断增加政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在学习中坚定信仰，汲取奋进力量。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 谢芳 文/图)
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