洛龙区为民家园、地矿一院等小区将进行燃气改造

检查既有燃气管网是否存在漏气点、维护更换调压设备箱体……近日，记者在洛龙区忠义街附近的洛钢小区看到，该小区已完成老旧小区燃气改造。

检查既有燃气管网是否存在漏气点、维护更换调压设备箱体……近日，记者在洛龙区忠义街附近的洛钢小区看到，该小区已完成老旧小区燃气改造。

洛阳新奥华油燃气有限公司(简称新奥华油)管网运行部相关负责人告诉记者，洛钢小区是我市进行老旧小区燃气改造的首批小区之一。

洛钢小区始建于2000年，现有燃气用户346户，燃气中压管网153.6米，燃气低压管网941.3米，燃气管网及设备约于2013年建成。

“我们将配合相关单位，按照今年全市需进行老旧小区改造的小区名单，对其中需进行燃气改造的小区进行改造。”该负责人说，因为每个小区的情况都不一样，所以他们在燃气改造过程中将按照“一小区一方案”的原则进行“定制化”施工。

燃气使用安全，关系到千家万户。该负责人表示，他们此次将燃气管网等设备的安全排查及维护放在改造工作的首位，其中包括利用各类燃气泄漏检测设备为小区进行全方位的“体检”，并加大用户燃气安全宣传力度。

“到目前为止，市区小区的燃气覆盖率达95%，剩余的5%多为建成年份久远的老旧小区。”该负责人说，他们将排查还未安装燃气管网的老旧小区，力争实现燃气全覆盖。

接下来，新奥华油将对洛龙区为民家园、地矿一院、地调队家属院等小区将进行燃气改造。（记者 王若馨 实习生 郭秋林 通讯员 童志江）