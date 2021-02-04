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你知道吗？隋唐洛阳城的设计者、建筑大师宇文恺的故居就在洛龙区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.31 14:08

　　3月31日上午，宇文恺故居碑园揭牌仪式在洛龙区安乐镇狮子桥村举行。

仪式

　　“宇文恺是隋唐洛阳城的设计者、隋代杰出的建筑大师。据《唐两京城坊考》记载，宇文恺居住在履道坊，即今安乐镇狮子桥村。”洛阳市隋唐史学会会长王恺说，在学会的倡议下，中国古都学会、洛阳市隋唐史学会一同为宇文恺故居立碑，铭记宇文恺为洛阳做出的卓越贡献。

　　洛报融媒记者在现场看到，宇文恺故居碑园位于新伊大街东侧，狮子桥村村委会西侧，碑亭坐北朝南，为两层，四角双重檐结构，隋唐风格。碑正面的文字记述了宇文恺的生平、宇文恺故居的情况，碑反面为隋唐东都城郭图，包括东都宫城皇城图和东都外郭城图，让观众对东都洛阳的城郭方位、里坊分布等一目了然。

宇文恺故居碑正面

　　碑亭项目负责人张国辉介绍，宇文恺故居碑为整块青石雕刻，碑身宽1.34米，厚0.4米，高2.7米。宇文恺故居碑由中国古都学会名誉会长、历史学家朱士光撰文，央视《百家讲坛》主讲人、陕西师范大学教授、博士生导师王双怀题字，洛阳市书法家协会副主席王鸿斌书丹。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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