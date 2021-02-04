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洛阳隋唐大运河博物馆：千年大运河 悠悠洛城事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.27 11:03

　　●馆名：洛阳隋唐大运河博物馆

　　●馆址：洛阳市九都东路171号

　　●重要看点：隋唐大运河文物遗迹、大运河水系浮雕图、山陕会馆古建筑等

　　●开放时间：周二至周日9:00—16:30

　　洛河北岸，九都东路南，有一个山陕会馆。山陕会馆里，藏着一个洛阳隋唐大运河博物馆。

　　此处偏居闹市一隅，墙外车水马龙，墙内雅致安静，明媚春花映衬着古朴建筑，悠悠历史述说着古老故事，令人不觉放慢脚步。

　　洛阳隋唐大运河博物馆，展示的是人与河流、人与自然依存发展的历史。

　　水是生命的源泉、文明的摇篮。洛阳地处黄河与洛河交汇处，河洛人逐水而居，繁衍生息，创造了璀璨的文明。以洛阳为中心的隋唐大运河，是华夏文明的辉煌篇章。

　　洛阳见证了隋唐大运河的繁荣和沧桑。洛阳隋唐大运河博物馆记录了中国古代劳动人民的非凡水利成就。

　　古时商务会馆 今为公益博物馆

　　山陕会馆坐北朝南，面向洛河，是全国重点文物保护单位。

　　如今面向九都东路的这个门，原是山陕会馆的后门。洛阳隋唐大运河博物馆副馆长苏江，对山陕会馆及隋唐大运河的历史了如指掌。

　　他说，山陕会馆始建于清朝康熙、雍正年间，是山西、陕西两地富商集资兴建的，迄今已有数百年历史。院内古建筑群规模宏大、保存完好，放眼中原，难得一见。

　　清朝的洛阳城，面积比如今小很多，城区大致在今老城一带。当时洛阳老城有数百家商铺，其中多半是晋商、陕商开的。

　　商人们在洛阳赚得盆满钵满，为了经商方便，集资建造了山陕会馆。这个大型商务会馆，相当于晋商、陕商的驻洛办事处，商人们可以在此交流商讯、洽谈合作、联络乡谊、拓展人脉、集散物质。

　　会馆临近南关码头，水路通达，方便货运往来。

　　洛河是隋唐大运河的重要河段。考古工作者在河床上发现了隋唐时期的运河河堤遗迹和水利设施。

　　2014年，我市依托山陕会馆，建立了洛阳隋唐大运河博物馆。

　　这是一个展示中国运河文化的专题性公益博物馆。馆内有两个展厅，分别设在山陕会馆原东西廊房、东西官厅内，陈列展示洛阳一带发掘的相关文物，以实物、图片、模型、多媒体视频等，全方位展示隋唐大运河的开凿过程、历史地位、深远影响，诠释洛阳与大运河的关系。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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