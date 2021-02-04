洛阳老城区一社区贴心为民办实事 居民点赞送锦旗

“感谢你们处处为居民着想，为我们及时解决生活中的问题。”6日上午，洛阳市老城区东北隅办事处青年宫社区的居民代表将一面锦旗送到社区工作人员手中，锦旗上写着“心系老百姓 为民办实事”。
“感谢你们处处为居民着想，为我们及时解决生活中的问题。”6日上午，洛阳市老城区东北隅办事处青年宫社区的居民代表将一面锦旗送到社区工作人员手中，锦旗上写着“心系老百姓 为民办实事”。
“感谢你们处处为居民着想，为我们及时解决生活中的问题。”6日上午，洛阳市老城区东北隅办事处青年宫社区的居民代表将一面锦旗送到社区工作人员手中，锦旗上写着“心系老百姓 为民办实事”。
据了解，青年宫社区居民共同使用污水管线的户数多，管道内的油污、污泥、杂物等不断堆积沉淀，时间久了造成排污管道堵塞、污水外溢，一些居民家中的生活用水排不出去，污水外翻流到屋里。
青年宫社区工作人员得知该情况，立刻联系协调主管部门对排污管道进行抽污、疏通，经过一整天的努力，问题得以解决。
青年宫社区把“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育的重要内容，从群众最关心、最直接、最现实的利益出发，用心用情用力解决基层的困难事、群众的烦心事，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。(洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 石智卫 文/图)
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