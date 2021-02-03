洛阳老城区将重点改造50余个老旧小区 看看有没有你家？

洛阳市老城区今年老旧小区改造任务明确，将对11个片区在内的50余个老旧小区实施改造，您家的小区是否列入计划？这里有详细的名单

洛阳市老城区今年老旧小区改造任务明确，将对11个片区在内的50余个老旧小区实施改造，您家的小区是否列入计划？这里有详细的名单……

老城区住建部门相关负责人介绍，老城区建成于2000年年底前符合改造条件的老旧小区共计249个。2019年至2020年，按照洛阳市委市政府部署要求，已经陆续对84个老旧小区进行了改造提升，惠及群众4万余人。

今年实施改造11个片区，受惠群众8000余户

今年，按照组团连片改造的指示要求，老城区在老旧小区改造中将更加突出功能和服务的完善，坚持地上地下统筹、里子面子并重、建设管理并举，力争在改造中带给群众更多由内到外的获得感。

按照计划，今年将对马路街、建机厂、起重机厂、交运集团、环城西路、康乐巷、国花路、春都新村、文化街、晓月路、东城壕等11个片区在内的50余个小区进行组团连片改造，受惠群众将达到8386户。