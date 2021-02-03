洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳老城区将重点改造50余个老旧小区 看看有没有你家？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.17 15:37

　　洛阳市老城区今年老旧小区改造任务明确，将对11个片区在内的50余个老旧小区实施改造，您家的小区是否列入计划？这里有详细的名单……

　　老城区住建部门相关负责人介绍，老城区建成于2000年年底前符合改造条件的老旧小区共计249个。2019年至2020年，按照洛阳市委市政府部署要求，已经陆续对84个老旧小区进行了改造提升，惠及群众4万余人。

　　今年实施改造11个片区，受惠群众8000余户

　　今年，按照组团连片改造的指示要求，老城区在老旧小区改造中将更加突出功能和服务的完善，坚持地上地下统筹、里子面子并重、建设管理并举，力争在改造中带给群众更多由内到外的获得感。

　　按照计划，今年将对马路街、建机厂、起重机厂、交运集团、环城西路、康乐巷、国花路、春都新村、文化街、晓月路、东城壕等11个片区在内的50余个小区进行组团连片改造，受惠群众将达到8386户。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·疑难眼病如何治？这里有专家来“支招”
  • ·“九龙人”让您有“口福”，吃嘛嘛香！
  • ·解读“认证医院”的那些秘密
    		•
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
        日前，高德地图发布《2021中国城市路名图鉴》，我市的勒马听风街和浅井西路上榜“北方的诗情”路名榜单。
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
    		•  
    新闻排行
  • 足足151只白天鹅！洛河秒变“天鹅湖”...
  • 第39届中国洛阳牡丹文化节筹备工作动...
  • 因超速被点名！洛阳高速交警曝光3月份...
  • 洛阳出现扬沙、浮尘天气 何时能结束？
  • 河南自然博物馆挂牌成立 十大“镇馆之...
  • 到2025年，洛阳将建设新型研发机构25家
  • 17日起，25路、28路等公交路线将调整 ...
  • 去年，7项国际标准“洛阳造” 占全省...
  • 李亚主持召开市委常委会会议 深入学习...
  • 中信重工：快马加鞭任务冲刺 力夺首季...
    		•
    百姓呼声
  • · 网友建议：宫颈癌疫苗预约能否限制户籍
  • · 地铁1号线牡丹文化节前全部车站将如期运营
    • 精彩图片
    中信重工：快马加鞭任...
    足足151只白天鹅！洛河...
    河南自然博物馆挂牌成...
    洛阳市政建设集团工人...
    精彩热帖

    油菜花海

    小景

    鸟坚强

    红玉兰
    /洛阳三月有“江南”
    /鸟坚强
    /古诗三首
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605