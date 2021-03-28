第26个全国中小学生安全教育日前夕，3月28日，洛阳市老城区东北隅街道青年宫社区组织辖区中小学生来到老城区消防大队民主街消防站，通过让学生们零距离感受消防、学习消防，从而有效提高他们的消防安全意识和自防自救能力。

第26个全国中小学生安全教育日前夕，3月28日，洛阳市老城区东北隅街道青年宫社区组织辖区中小学生来到老城区消防大队民主街消防站，通过让学生们零距离感受消防、学习消防，从而有效提高他们的消防安全意识和自防自救能力。

活动中，学生们在消防指战员的带领下先后观看了车库、车辆装备器材、营房建设、班级内务展示。消防指战员用简单易懂的语言向学生们讲解消防知识，以及在发生火灾时如何进行自我保护，进一步提高消防自救能力。参观后，学生们合影留念，记录下参观消防站的快乐瞬间。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 石智卫 文/图)