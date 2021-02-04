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全省城市建设暨城镇老旧小区改造工作现场会在洛阳召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.27 08:41

　　26日，全省城市建设暨城镇老旧小区改造工作现场会在我市召开，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，总结去年全省城市建设工作情况，部署年度重点工作。

　　与会代表深入洛阳市规划展示馆、文博体育公园、龙门园区河东社区、伊河湿地、洛钢三号院、贴廓巷、应天门等地，实地察看城市建设、城镇老旧小区改造等情况。会上，包括我市在内的8个城市作了交流发言。

　　近年，我市统筹做好规划、建设、管理“三篇文章”，扎实推进城市有机更新，实施城市建设提质项目4136个，改造老旧小区392个，惠及群众11万人，建成小游园278处，洛阳乐道超过1000公里，持续画好画精画美城市建设“工笔画”。

　　就做好今年工作，会议强调，要遵循“安全、整洁、有序、智能”的城市建设管理工作方针，以深入推进百城建设提质工程大力推动城市有机更新为抓手，大力实施老旧城区改造提质行动，持续推进城市基础设施补短板和生态环境建设，加强城市地下市政基础设施和新型城市基础设施建设，强化城市建设安全，提升城市综合承载能力，推动城市高质量发展，以优异成绩迎接建党100周年。

　　省住建厅副厅长郭风春、二级巡视员刘江明，市委常委、市政府党组成员魏建平参加活动。（记者 何奕儒）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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