今日，老城区西南隅街道办事处举行“以音乐回望党史 用歌声铭记初心”主题音乐党课，辖区部分党员、群众通过歌唱革命和爱国歌曲，重温中华民族走向伟大复兴的辉煌历程，唱响共产党好、社会主义好、伟大祖国好的时代主旋律，庆祝中国共产党建党100周年。

今日，老城区西南隅街道办事处举行“以音乐回望党史 用歌声铭记初心”主题音乐党课，辖区部分党员、群众通过歌唱革命和爱国歌曲，重温中华民族走向伟大复兴的辉煌历程，唱响共产党好、社会主义好、伟大祖国好的时代主旋律，庆祝中国共产党建党100周年。当天，参加活动人员还参观学习了少将赵章成(洛阳老城籍)事迹展览。