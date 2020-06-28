老城区东南隅街道办事处：铭记光辉历史 汲取奋进力量

29日上午，老城区东南隅街道办事处组织全体职工到中钢洛耐红色教育基地和贴廓巷红色文化步行街参观学习。 29日上午，老城区东南隅街道办事处组织全体职工到中钢洛耐红色教育基地和贴廓巷红色文化步行街参观学习。在中钢洛耐红色教育基地，大家怀着无比崇敬的心情认真听讲解，回顾老一辈中国共产党人为民族谋复兴、为人民谋幸福的光辉岁月。在贴廓巷红色文化步行街，大家感受到红色文化焕发出新的时代价值。大家纷纷表示，在今后的工作中要以“学党史，开新局”为基础，时刻不忘为民服务的初心，以昂扬姿态奋力开启全面建设社会主义现代化强市新征程。（记者 李冰 通讯员 张桦 摄影报道）