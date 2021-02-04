“抖in美好洛阳”系列宣传活动启动 公布网友最爱的“洛阳特色”

1日上午，“抖in美好洛阳”系列宣传活动启动仪式举办，我市将借助“今日头条”和“抖音”两大移动网络平台，宣传精彩洛阳。该活动由洛阳市委宣传部、洛阳市委网信办、洛阳市文化广电和旅游局主办，今日头条河南分公司承办。

1日上午，“抖in美好洛阳”系列宣传活动启动仪式举办，我市将借助“今日头条”和“抖音”两大移动网络平台，宣传精彩洛阳。该活动由洛阳市委宣传部、洛阳市委网信办、洛阳市文化广电和旅游局主办，今日头条河南分公司承办。

“抖in美好洛阳”系列宣传活动内容丰富，即日起至6月25日，用户打开“抖音”App，搜索话题#抖in美好洛阳#，在话题内发布关于洛阳牡丹、历史文化、城市风景等体现洛阳城市特色的内容，即可参与“抖in美好洛阳”城市宣传挑战赛，并有机会赢取投影仪、照片打印机等奖品。4月1日至3日，该活动还将邀请“抖音达人"来洛阳采风，赏牡丹、看古迹、品美食……他们将用照片、视频等方式为网友呈现洛阳之美，邀请大家来洛阳旅游。

启动仪式还发布了“奇迹洛阳”城市数据。“抖音”指数显示，去年3月至今年3月，洛阳战疫、2020年央视中秋晚会、洛阳地铁、古都夜八点、洛阳都市圈等内容备受“抖音”网友关注；河洛大鼓在洛阳非遗项目关注度排行中位居第一；在洛阳众多博物馆中，网友最喜欢二里头夏都遗址博物馆；老君山景区在洛阳景区关注度排行榜中位居第一；网友们最爱吃的洛阳美食是牛肉汤。(洛报融媒记者 何奕儒 文/图/视频)