国家安全从娃娃抓起 洛阳举行大中小幼同上一堂思政课活动

在第六个全民国家安全教育日前夕，市教育局和洛阳师范学院共同开展大中小幼同上一堂国家安全思政课活动。

在第六个全民国家安全教育日前夕，市教育局和洛阳师范学院共同开展大中小幼同上一堂国家安全思政课活动。

市教育局有关负责人表示，将国家安全教育融入教育教学活动各层面，贯穿人才培养全过程，意义重大。国家安全教育进学校、进教材、进头脑，是提升学生国家安全意识和维护国家安全能力，强化责任担当，培养德智体美劳全面发展、建设中国特色社会主义事业时代新人的必然要求，各学段学校都应不断深化爱国主义教育，推动实现国家安全教育与思政课建设同频共振、同心同行。

在此次活动上，来自洛阳市实验幼儿园、洛阳市实验小学、洛阳市东升第三中学、洛阳市第二实验中学及洛阳师范学院马克思主义学院的5位一线思政课教师，围绕国家安全这一主题同构一堂课，交流探讨在不同学段、面对不同群体如何循序渐进、螺旋上升开展国家安全教育，共同探索学校思政课一体化建设方法和实践路径。全市200余名师生及相关部门负责人参加本次活动。

去年年底，洛阳市大中小幼思政课一体化建设联盟正式成立，全市首批加入联盟的学校共由41所。下一步，联盟单位将通过“启动云上河洛思政平台建设”、举办“四史”主题大中小幼思政教育成果展演、大中小幼思政课教师技能大赛等一系列举措，不断推动思政课改革创新，增强思政课的思想性、理论性、亲和力、针对性，努力实现大中小幼思政课教材贯通、教学融通、队伍打通、资源互通。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 金宜洛 文/图）