洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

国家安全从娃娃抓起 洛阳举行大中小幼同上一堂思政课活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.31 21:02

　　在第六个全民国家安全教育日前夕，市教育局和洛阳师范学院共同开展大中小幼同上一堂国家安全思政课活动。

　　市教育局有关负责人表示，将国家安全教育融入教育教学活动各层面，贯穿人才培养全过程，意义重大。国家安全教育进学校、进教材、进头脑，是提升学生国家安全意识和维护国家安全能力，强化责任担当，培养德智体美劳全面发展、建设中国特色社会主义事业时代新人的必然要求，各学段学校都应不断深化爱国主义教育，推动实现国家安全教育与思政课建设同频共振、同心同行。

　　在此次活动上，来自洛阳市实验幼儿园、洛阳市实验小学、洛阳市东升第三中学、洛阳市第二实验中学及洛阳师范学院马克思主义学院的5位一线思政课教师，围绕国家安全这一主题同构一堂课，交流探讨在不同学段、面对不同群体如何循序渐进、螺旋上升开展国家安全教育，共同探索学校思政课一体化建设方法和实践路径。全市200余名师生及相关部门负责人参加本次活动。

　　去年年底，洛阳市大中小幼思政课一体化建设联盟正式成立，全市首批加入联盟的学校共由41所。下一步，联盟单位将通过“启动云上河洛思政平台建设”、举办“四史”主题大中小幼思政教育成果展演、大中小幼思政课教师技能大赛等一系列举措，不断推动思政课改革创新，增强思政课的思想性、理论性、亲和力、针对性，努力实现大中小幼思政课教材贯通、教学融通、队伍打通、资源互通。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 金宜洛 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·春天风大，老年朋友请这样保护自己
  • ·摸清“胰岛家底”，糖友别忘了这项检查
  • ·弯腰端炸丸子的一瞬间，79岁的她骨折了
    		•
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
        洛阳，不仅有雍容华贵的牡丹花，也有令人垂涎的美食文化。近日，“2021中国特色美食百佳县市”榜单发布，我...
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
  • ·工业风、休闲地 闹中取静的小游园等您来打卡
    		•
    		 
    新闻排行
  • 2021全国城市传播百强榜揭晓 洛阳在地...
  • 洛阳6家牡丹观赏园免票 4家牡丹观赏园...
  • 四大板块20项主要活动！第39届中国洛...
  • 官宣！第39届中国洛阳牡丹文化节4月1...
  • 本届牡丹文化节惠民力度加大：来洛赏...
  • 洛阳地铁2号线单侧隧洞“轨通” 确保2...
  • 今年首个高校强基计划简章发布 4月8日...
  • 200辆洛阳造新能源公交车全部下线
  • 洛阳今天阴天转小雨 气温10℃到16℃
  • 洛阳23所高中招收体育艺术特长生、尖子生
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳地铁1号线开通 市...
    洛阳地铁为发展注入速...
    揭秘洛阳“地铁人”的...
    春暖牡丹开 踏青闻芬芳...
    精彩热帖

    牡丹花开

    汝州王湾民俗村

    花开时节

    公园的牡丹花
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605