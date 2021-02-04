洛阳市警方多策并举护航牡丹文化节

昨日，记者从市公安局获悉，我市警方将全警动员、全警参与、多策并举，提升治安管理工作水平，严打犯罪、畅通交通、优化服务，全力做好牡丹文化节安保工作，喜迎四海宾朋。 昨日，记者从市公安局获悉，我市警方将全警动员、全警参与、多策并举，提升治安管理工作水平，严打犯罪、畅通交通、优化服务，全力做好牡丹文化节安保工作，喜迎四海宾朋。 我市警方将开展公共娱乐服务场所治理整顿，配合消防救援部门，对所有公共娱乐场所进行安全大检查，及时发现隐患，现场提出整改意见，责令限期整改。对于违法经营的场所，按照治安管理、消防管理有关规定，从严查处，该取缔的场所及时与有关部门联系，依法予以取缔。 全市公安机关将严厉打击卖淫嫖娼、赌博、吸贩毒品、制黄贩黄等违法犯罪活动，进一步净化社会风气；集中整治旅游景点及窗口地区的治安秩序，会同有关部门对旅游景点周围的个体摊点规划定位，严禁违章占道及乱摆乱放，严厉打击强买强卖、欺行霸市、坑蒙拐骗、敲诈游客的违法犯罪行为。 市公安局有关负责人介绍，我市警方将全面深化扫黑除恶专项斗争战果，始终保持对违法犯罪高压态势，集中打击带有黑社会性质的团伙犯罪和严重刑事犯罪及撬盗、盗抢机动车、绺窃等群众反映强烈的侵财犯罪。 此外，我市警方将加大交通管理力度，进一步提升交通管理水平，根据目前城市道路建设现状，进一步优化交通管理措施。完善交通保障方案，对进入市区的主要道路口实行远距离分流、近距离控制，减轻市区道路和重点景区道路交通压力；增加路面执勤力量，全警动员、全员上路，最大限度地把警力充实到执勤一线，切实加强城市区交通指挥疏导，确保市区道路畅通有序；加强旅游景点交通秩序管理，对各旅游景点进行道路交通安全隐患排查，科学合理调配警力，在热门景区、牡丹观赏园等地周边道路安排部署警力，强化路段巡逻，确保旅游线路安全有序畅通，方便来洛游客观光旅游。（记者 申利超 通讯员 程昊 魏征）