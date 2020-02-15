洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市市场监管局12315指挥中心发布第三季度维权报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-03 08:25

　　昨日，市市场监管局12315指挥中心发布第三季度消费维权分析报告。该局12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报48150起，同比增长112.68%。其中受理投诉10821起，同比上升66.68%，商品消费类投诉5857起，服务消费类投诉4964起，挽回经济损失615万余元；受理举报3287起，已处理3065起，办结率93.25%，案值250余万元。

　　受理的10821件群众投诉中，商品消费类投诉占投诉总量的54%。一般食品和交通工具、服装鞋帽的销售及售后纠纷问题投诉位居商品消费类投诉前三位，主要集中在过期食品、食品价格过高问题、汽车商家不按约定交车、4S店修车出现问题等合同方面问题、商家销售的商品质量及价格不合理问题等方面。

　　服务消费类投诉占群众投诉总量的46%。主要集中在餐饮住宿行业及美容美发洗浴行业消费者缴纳订金或办卡后，商家不按约定履行承诺及办卡后商家关门跑路；餐饮店、宾馆工作人员服务态度差及宣传与实际不符；健身房办卡后商家关门跑路等问题。

　　第三季度，市市场监管局12315三级执法网络共受理群众举报3287件，同比上升751.55%，已处理3065件，办结率93.25%。从受举报违法主体来看，个体工商户和有限责任公司成为群众举报主要对象。从其违法性质来看，广告违法行为(虚假宣传)、侵害消费者权益、食品问题、其他市场监管领域违法行为等举报数量最多，分别占59.42%、7.51%、6.86%、5.87%。从受理情况来看，广告违法行为(虚假宣传)的举报居举报类问题首位。

　　市市场监管局12315指挥中心相关负责人提醒消费者，在消费时请记得索取并保存好发票和其他消费凭证，注明商品或服务项目、名称、数量、价格等内容，对于与商家约定的承诺也一定要写清楚，如果有聊天记录也要保存好，发生消费纠纷时可作为维权的依据。目前，市市场监督管理局12315热线24小时在线接听消费者诉求，消费者遇到消费纠纷可及时拨打电话投诉。除此之外，您也可以通过电脑登录www.12315.cn，微信公众号关注“全国12315平台”，使用微信或支付宝小程序“全国12315平台”和“全国12315平台”手机App等方式，直接将相关内容发送至其所属地区的市场监管部门，高效便捷。(记者 李岚 通讯员 李二帅)

　　相关链接：

　　洛阳市市场监管局12315指挥中心发布第三季度5起消费维权典型案例
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·要和水银体温计告别 今后量体温该用啥
  • ·65岁的他“感冒”没两天 竟然腰痛难忍
  • ·全身“油光光” 她出生时只有980克
    		•
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏...
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
        深秋天渐寒，游赏去何方？不要远，只要景美；不要近，只要野趣；不要人多，只要清静。这样的地方哪里有？走...
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
  • ·自己制奶茶 真正无添加
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
    		•
    		 
    新闻排行
  • 李亚调研黄河生态廊道建设并主持召开...
  • 洛阳市公开征集2021年重点民生实事
  • 宜阳滨河公园银杏林成了金秋最美风景
  • 吉利黄河湿地国家级自然保护区：秋色...
  • 洛阳永通门大街：秋色入画 市民乐享
  • 《我的父亲焦裕禄》在洛开拍 李雪健任...
  • 涧西区举行科技型中小企业专场招聘会
  • 安思泰石塔：见证中西交流 朝露一珠而...
  • 从洛阳宫到神都（洛阳紫微城往事）
  • 警匪片里的场景在他家上演！为洛阳好...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月2日
  • · 孩子打过流感疫苗为何还是感冒发烧了？
    • 精彩图片
    汝阳县三屯镇东保村：...
    宜阳滨河公园银杏林成...
    等了一整年，就为了到...
    101岁老人蔡秀英：不爱...
    精彩热帖

    洛宜河畔 粉红佳人

    王城秋色

    隋唐植物园

    高空维护
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605