洛阳市市场监管局12315指挥中心发布第三季度维权报告

昨日，市市场监管局12315指挥中心发布第三季度消费维权分析报告。该局12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报48150起，同比增长112.68%。其中受理投诉10821起，同比上升66.68%，商品消费类投诉5857起，服务消费类投诉4964起，挽回经济损失615万余元；受理举报3287起，已处理3065起，办结率93.25%，案值250余万元。

昨日，市市场监管局12315指挥中心发布第三季度消费维权分析报告。该局12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报48150起，同比增长112.68%。其中受理投诉10821起，同比上升66.68%，商品消费类投诉5857起，服务消费类投诉4964起，挽回经济损失615万余元；受理举报3287起，已处理3065起，办结率93.25%，案值250余万元。

受理的10821件群众投诉中，商品消费类投诉占投诉总量的54%。一般食品和交通工具、服装鞋帽的销售及售后纠纷问题投诉位居商品消费类投诉前三位，主要集中在过期食品、食品价格过高问题、汽车商家不按约定交车、4S店修车出现问题等合同方面问题、商家销售的商品质量及价格不合理问题等方面。

服务消费类投诉占群众投诉总量的46%。主要集中在餐饮住宿行业及美容美发洗浴行业消费者缴纳订金或办卡后，商家不按约定履行承诺及办卡后商家关门跑路；餐饮店、宾馆工作人员服务态度差及宣传与实际不符；健身房办卡后商家关门跑路等问题。

第三季度，市市场监管局12315三级执法网络共受理群众举报3287件，同比上升751.55%，已处理3065件，办结率93.25%。从受举报违法主体来看，个体工商户和有限责任公司成为群众举报主要对象。从其违法性质来看，广告违法行为(虚假宣传)、侵害消费者权益、食品问题、其他市场监管领域违法行为等举报数量最多，分别占59.42%、7.51%、6.86%、5.87%。从受理情况来看，广告违法行为(虚假宣传)的举报居举报类问题首位。

市市场监管局12315指挥中心相关负责人提醒消费者，在消费时请记得索取并保存好发票和其他消费凭证，注明商品或服务项目、名称、数量、价格等内容，对于与商家约定的承诺也一定要写清楚，如果有聊天记录也要保存好，发生消费纠纷时可作为维权的依据。目前，市市场监督管理局12315热线24小时在线接听消费者诉求，消费者遇到消费纠纷可及时拨打电话投诉。除此之外，您也可以通过电脑登录www.12315.cn，微信公众号关注“全国12315平台”，使用微信或支付宝小程序“全国12315平台”和“全国12315平台”手机App等方式，直接将相关内容发送至其所属地区的市场监管部门，高效便捷。(记者 李岚 通讯员 李二帅)

相关链接：

洛阳市市场监管局12315指挥中心发布第三季度5起消费维权典型案例