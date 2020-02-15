假期消费高峰到来 洛阳市市场监管局发布相关提醒

明天就是国庆中秋假期了。今天，洛阳市市场监管局12315指挥中心、洛阳市消协结合假期消费特点发布相关提醒，提醒广大消费者在节日期间安全、合理、科学、理性消费，提高防范意识，确保自身合法权益不受侵害。

明天就是国庆中秋假期了。今天，洛阳市市场监管局12315指挥中心、洛阳市消协结合假期消费特点发布相关提醒，提醒广大消费者在节日期间安全、合理、科学、理性消费，提高防范意识，确保自身合法权益不受侵害。

出门旅游做好提前准备

长假期间提倡短线游、区域游、生态游。跟团游的消费者请选择有资质的旅行社，要注意旅行社经营范围，正规的旅行社应具备市场监管部门颁发的营业执照和旅游管理部门颁发的经营许可证；签订旅游合同时，要详细阅读旅行社提供的行程表或行程计划书，明确团费所包含的各个项目，不要被“赠送”“低价”等宣传噱头迷惑，切勿贪图便宜，因小失大。选择自助游的消费者提前规划线路，通过网络预订旅行门票时警惕“钓鱼网站”，避免掉进低价陷阱。

餐饮消费注意食品安全

节假日是家人和朋友外出聚餐的高峰期，应选择证照齐全、环境整洁的餐饮单位就餐，做到餐前洗手、餐后漱口。注意保持距离，不拥挤、不扎堆。注意餐饮具卫生，未经清洗消毒的餐饮具往往有茶渍、油污及食物残渣等，提倡用公筷、公勺，减少交叉污染的风险。尽量缩短就餐时间，倡导打包用餐等。

购买食材在家制作时，应购买带有包装的食品，仔细阅读商品标签，看清生产日期和保质期，按照食品包装标签或根据食品特点妥善保存食用。生的蔬菜、水果不要和生肉、鱼等接触，防止生熟、荤素交叉污染。食品必须烧熟煮透，饭菜应当餐加工、当餐食用，不能当餐用完的要及时冷藏，隔餐隔夜食品食用前应彻底加热。

促销活动要谨慎选择

节假日期间，线上和线下的商家都会推出各种促销活动，消费者要保持清醒，理性消费。对网上价格与实体店价格有过大悬殊的商品，特别是名牌商品要谨慎购买。购物前货比三家，详细询问卖家关于商品性能、售后等内容，切勿因贪图便宜被不实宣传欺骗。收到货物时认真查验，一旦发现有质量问题及时维权。

温馨提醒：

无论何种消费，请您一定记得索取并保存好发票和其他消费凭证，注明商品或服务项目、名称、数量、价格等内容，对于与商家约定的承诺也一定要写清楚，如果有聊天记录也要保存好，发生消费纠纷时可作为维权的依据。假期期间，洛阳市市场监督管理局12315热线24小时在线接听消费者诉求，如果您遇到消费纠纷可及时拨打电话投诉。除此之外，您也可以通过电脑登录www.12315.cn，微信公众号关注“全国12315平台”，使用微信或支付宝小程序“全国12315平台”和“全国12315平台”手机APP等方式，直接将相关内容发送至其所属地区的市场监管部门，高效便捷。（洛报融媒记者 李岚 通讯员 李二帅 肖慧）