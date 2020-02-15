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洛阳市市场监管局发布第三季度5起消费维权典型案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-03 08:31

　　新安县局迅速处理美琳化妆品网店化妆品质量问题

　 　7月5日，诉求人王先生拨打12315热线反映其在拼多多购买的祛斑类化妆品出现质量问题，认为该化妆品不符合销售标准属于假货，与商家沟通，商家不予 处理，随即拨打电话求助。接到投诉之后，12315迅速通知新安县局执法人员，辖区所执法人员调查后，该店销售的化妆品证件齐全，后经调解，该店负责人表 示已经退还消费者268元货款，双方已无异议，消费者表示十分满意，并对辖区所人员办案能力表示肯定。

　　栾川县局迅速处理银景湾快捷酒店住宿问题

　 　8月25日，诉求人何女士拨打12315热线反映其通过美团网预定栾川县银景湾快捷酒店，入住后房间有很严重的霉味，并且房间内设施和商家描述的不一 致，诉求人要求退款，商家不予处理,其随即拨打12315热线求助。接到投诉之后，12315迅速通知栾川县局执法人员，经辖区所执法人员调查并协商，该 店负责人同意全额退款，诉求人表示满意，并对辖区所人员表示感谢。

　　西工区局迅速处理洛阳苏宁易购销售有限公司售卖的空调质量问题

　 　8月25日，诉求人王先生拨打12315热线反映其在洛阳苏宁易购销售有限公司购买的海尔品牌的柜式空调，在三包期内出现制冷时吹出的冷风有异味，商家 给其更换蒸发器后，故障仍然未解除，且商家不再给其维修，其随即拨打12315热线求助。接到投诉后，12315迅速通知西工区执法人员，辖区所执法人员 调查后，组织双方进行调解，该店负责人表示为消费者退货退款，双方已无异议，消费者表示十分满意，并对辖区所人员表示感谢。

　　龙门市场监督管理局迅速处理洛阳中图石化有限公司加油站计量问题

　 　9月20日，诉求人杜先生拨打12315热线反映其在洛阳中图石化有限公司加油站加油时，商家使用不合格计量器具，加油之后发现油表显示与加油时油枪显 示少了5、6升油，商家不予处理，其随即拨打12315热线求助。接到诉求之后，12315迅速通知龙门市场监管局执法人员，辖区所执法人员调查后，该店 加油机计量检验报告在有效期内，铅封完好，并将检查结果告知诉求人，诉求人表示理解。

　　老城区局迅速处理春美服装店购买的运动鞋质量问题

　 　9月21日，诉求人周先生拨打12315热线反映其在前一天购买的运动鞋穿一天就出现质量问题，商家不予解决，无奈之下拨打电话求助。接到诉求 后，12315迅速通知老城区执法人员，辖区所执法人员调查后，组织双方进行调解，该店负责人给周先生更换一双同等价位同款式运动鞋，消费者表示十分满 意，并对辖区所人员工作表示肯定。(李岚)
[ 责任编辑：马佳佳]
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