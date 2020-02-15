守好钱袋子！洛阳警方公布近期高发电信网络诈骗典型案例

近期，我市电信网络诈骗案件多发。昨日，记者从市公安局了解到，该局于近日通报了发案数较高的电信网络诈骗典型案例，提醒广大市民增强防范意识，守好钱袋子。

近期，我市电信网络诈骗案件多发。昨日，记者从市公安局了解到，该局于近日通报了发案数较高的电信网络诈骗典型案例，提醒广大市民增强防范意识，守好钱袋子。

收到“领导”信息，他被骗5万元

9月1日16时许，偃师市的张某收到一条微信添加好友的信息，对方自称某单位的领导。张某同意添加好友后，对方给他发信息，称因给别人转账自己不方便，需要用张某的银行卡转账，并向张某索要了银行卡账号。

随后，对方称向张某的银行卡转了18万元，并通过微信向张某发送了转账记录，让张某将钱转到另一个银行卡上。张某未收到银行卡资金到账的短信提醒，就向对方询问，对方称因跨行转账有所延迟，并称急需用钱，让张某先将自己的钱转到指定的银行卡上。

张某随即将自己银行卡内的5万元钱通过手机银行转账的方式，转到对方提供的银行卡上。当对方让张某再转13万元时，张某向对方打微信电话求证，但遭到了拒接。

此时，发觉被骗的张某赶紧拨打110报警。目前，该案正在侦办中。

市公安局反诈中心民警分析了骗子的作案手段：第一步，通过不法渠道寻找领导账号，获取相关信息后将自己的社交平台账号伪装成领导账号。第二步，获取潜在目标人的姓名、工作等个人资料，并添加对方为好友，伺机行骗。第三步，获取信任后，以自己不方便为由提出帮忙请求，并制作虚假的转账记录截图，称已经把钱转到受害人账户，要求受害人向指定的银行账户转账，从而实施诈骗。

民警提醒，凡是涉及借钱、转账、汇款等信息，务必通过电话、当面询问等途径核实。尤其是企事业单位财务工作人员，凡涉及资金转账交易，必须严格遵守单位财务审批制度及流程。

办理“低门槛、无利息”贷款，她被骗2万余元

近日，洛龙区的个体户张女士接到一个陌生电话，对方表示可以提供“低门槛、无利息”的贷款服务。

张女士恰好急需贷款，在对方引导下迅速在网上填写了申请信息，虽然很快就申请到了10万元额度贷款，却无法提现。

对方告诉张女士，她需先支付5‰的“包装服务费”，才能生成订单。着急拿到钱的张女士，随即通过微信扫码支付了500元。接着，对方又以“账号输错被冻结”为由让张女士转了3000元“解冻费”。

之后，对方接连以“个人征信有问题”需缴费清除不良征信记录、“网上消费记录不足”需补刷等为由，让张女士不停转账。最终，张女士交了一系列费用共计21500元，仍未收到贷款，方才意识到被骗。

市公安局反诈中心民警介绍，这是一起典型的贷款类电信网络诈骗，犯罪分子利用一些人征信有问题又急需用钱的心理，用“无门槛、无抵押、无担保，快速放款”等诱饵来吸引受害人，随后再编造先需要支付“保证金”、核实还款能力等理由，诱骗受害人转款，实施诈骗。

民警提醒，申请贷款时一定要到国家正规金融机构，切勿轻信网络、短信、微信等方式收到的贷款广告信息。正规金融机构提供贷款不会要求借款人提前支付“手续费”“保证金”等费用。贷款前一定要提前了解相关常识，增强防范意识，谨防落入诈骗陷阱。

市公安局反诈中心有关负责人介绍，电信网络诈骗作为新型犯罪，类型多、手法翻新快，但最终目的都是骗钱。广大市民一定要提高警惕，不要相信天上会掉馅饼，坚决不向陌生人汇款、转账，不向陌生人泄露个人信息，特别是姓名、身份证号、银行账号、银行存款、验证码等，守好自己的钱袋子。（记者 申利超 通讯员 孙育豪）