快速处置典型案例来了！国庆假期洛阳12315指挥中心受理群众诉求3540件

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，国庆中秋假期期间，该局12315指挥中心热线24小时畅通，洛阳市市场监管局12315执法网络8天时间共受理各类咨询、投诉、举报3540件，其中咨询2570件，投诉828件，举报142件，为消费者挽回经济损失200余万元。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，国庆中秋假期期间，该局12315指挥中心热线24小时畅通，洛阳市市场监管局12315执法网络8天时间共受理各类咨询、投诉、举报3540件，其中咨询2570件，投诉828件，举报142件，为消费者挽回经济损失200余万元。

受理的828件群众投诉中，合同类、其他类、质量类位居前列。受理合同类投诉281件，占投诉总量的33.94%；其他类投诉182件，占投诉总量的22.58%；质量类投诉116件，占投诉总量的14.01%。

其中，商品消费类投诉共373件，占投诉总量的45%。一般食品、交通工具及服装鞋帽问题投诉位居商品消费类投诉前三位。主要集中在商家销售过期食品、食品价格过高问题，汽车商家不按约定交车、4S店不履行汽车三包问题以及消费者购买的服装鞋帽质量及售后问题等。

服务消费类投诉共455件，占投诉总量的55%。服务消费类投诉主要集中在餐饮住宿行业及美容美发洗浴行业消费者缴纳订金或办卡后，商家不按约定履行承诺及办卡后商家关门跑路；餐饮店、宾馆工作人员服务态度差及宣传与实际不符；健身房办卡后商家关门跑路等问题。

受理142件群众举报方面，从举报违法主体来看，个体工商户和有限责任公司成为群众举报主要对象。从其违法性质来看，广告违法行为(虚假宣传)、食品问题、侵害消费者权益行为等举报数量最多。从受理情况来看，广告违法行为(虚假宣传)的举报居举报类问题首位。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，市场监管部门将进一步加强事前、事中、事后监管，严厉打击私自抬价、假冒伪劣、侵害食品安全、无照经营、侵犯消费者权益、虚假广告宣传、商标侵权等违法行为，维护公平竞争的市场环境。

与此同时，市市场监管局12315指挥中心发布了8起快速处置典型案例。

●案例一：伊川县局快速处理金茂酒店住宿纠纷。

10月2日16时，外地游客赵女士拨打12315热线反映其在伊川县人民东路与新鹏南路交叉口金茂酒店住宿，因房间脏乱，商家清洁打扫需要另加费用，服务态度恶劣，诉求人对此不满随即拨打了12315热线求助，12315接投诉后立即通知伊川县局值班人员，要求尽快与诉求人联系处理，次日回访诉求人，诉求人称投诉后伊川县市场监管局辖区所的工作人员为其进行了调解，事情已圆满解决，其对12315的工作表示感谢。

●案例二：洛龙区局快速处理酒店不提供热水服务纠纷。

10月3日晚9点，外地游客投诉洛龙区政和大酒店不提供热水服务，与商家协商无果，当即拨打12315热线投诉，接投诉后12315指挥中心立即将此诉求转办并通知洛龙区局值班人员处理，辖区执法人员立即和诉求人联系核实情况并到现场处理，经协调商家同意退款，电话回访诉求人，其表示满意。

●案例三：西工区局快速处理李家牛肉汤馆消费纠纷。

10月4日17时，外地游客王先生拨打12315热线反映其在西工区金谷园路李家牛肉汤馆就餐时发现商家提供的牛肉不熟，后与商家协商，商家不予解决，诉求人对此不满随即拨打了12315热线投诉。12315接到诉求后立即通知西工区局值班人员，要求尽快与诉求人联系处理，当天20时回访诉求人，诉求人称已在返程的火车上，当时投诉后西工区市场监管局辖区所的工作人员为其进行了调解，现商家已通过微信进行了退款，并对此事进行了道歉，其对12315的工作表示赞扬。

●案例四：老城区局快速处理贝壳酒店住宿纠纷。

10月4日23时，外地游客刘先生拨打12315热线反映其通过美团网在老城区唐宫路与定鼎北路交叉口贝壳酒店预订的房间，刚付完款，因重要事情无法入住需要退款，商家不退，诉求人对此不满便随即拨打了12315热线求助，12315接诉求后立即通知老城区局值班人员，要求尽快与诉求人联系处理，次日8时回访诉求人，诉求人称投诉后老城区市场监管局辖区所的工作人员为其进行了调解，现商家已同意退款，其对12315的工作表示感谢。

●案例五：瀍河区局快速处理雅悦家居酒店住宿纠纷。

10月6日10时，外地游客赵先生拨打12315热线反映其在瀍河区洛常路雅悦家居酒店入住交了200元押金，退房时只退100元，诉求人对此不满便随即拨打了12315热线求助，12315接诉求后立即通知瀍河区局值班人员，要求尽快与诉求人联系处理，当天16时回访诉求人，诉求人称瀍河区市场监管局辖区所的工作人员已为其解决，现商家已将全额200元押金退还诉求人，并对12315的工作表示感谢。

●案例六：栾川县局迅速处理酒店无法入住退款纠纷。

10月6日20点21分，诉求人曹女士拨打12315热线反映其通过美团网预订的栾川县重渡沟生态旅游建设示范区君悦楼酒店无法入住，其称酒店位于重渡沟景区内，但网上预订房间时并未提前告知入住酒店需要购买重渡沟景区的门票才能进入景区，现到达后无法到酒店入住，要求退款，商家不予处理。其随即拨打了12315热线寻求帮助，接到消费者投诉后，12315立即通知栾川县局值班人员，要求第一时间和诉求人进行联系，当日晚21点43分12315回访诉求人，其称栾川县局已经为其协调解决，预订的两个房间已经办理退款，并对洛阳12315工作表示赞扬，称感受到了“洛阳速度”。

●案例七：嵩县局迅速处理豫杭假日文化酒店消费纠纷。

10月6日17时，外地游客郭先生拨打12315热线反映其在嵩县陆浑大坝西豫杭假日文化酒店购买7斤的鱼，吃的时候感觉鱼有问题，诉求人对此不满便随即拨打了12315热线投诉，12315接诉求后立即通知嵩县局值班人员，要求尽快与诉求人联系处理，当天20时回访诉求人，诉求人称事情已经解决，其非常满意。

●案例八：宜阳县局迅速处理海澜之家服装店购物纠纷。

10月8日19时，外地游客高先生拨打12315热线反映其在宜阳县红旗中路海澜之家服装店购买了价值1252元的服饰，其间在店内看到海报上有满减优惠的活动(满500元减100元)，但商家却未对其消费金额进行优惠，其与商家协商后无果，随即拨打12315热线寻求帮助。12315在接到消费者投诉后，通过电话了解到诉求人为周口市人，到宜阳旅游，9日上午便要离洛返程，后立即通知宜阳县局值班人员，要求第一时间和诉求人进行联系处理，当天20时30分回访诉求人，诉求人称宜阳县辖区所执法人员已经帮助其解决，商家已退款，并对12315的高效工作表示感谢。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 李二帅)