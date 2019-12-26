国庆中秋假期，洛阳12315三级执法网络共受理各类诉求3226起

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，连日来，全市市场监管系统执法人员围绕食品药品、特种设备、价格监管、大气污染防治等重要部位和关键环节，组成多个督查组进行不间断监督检查。假期期间我市商品价格稳定，食品药品、特种设备安全形势平稳，没有发生食品药品、特种设备安全事故。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，连日来，全市市场监管系统执法人员围绕食品药品、特种设备、价格监管、大气污染防治等重要部位和关键环节，组成多个督查组进行不间断监督检查。假期期间我市商品价格稳定，食品药品、特种设备安全形势平稳，没有发生食品药品、特种设备安全事故。

市市场监管局相关负责人说，假期期间该局以旅游景区及周边餐饮服务单位、节日聚餐及宴会供餐单位、小吃街等为重点，督促餐饮服务单位落实食品安全主体责任，强化风险排查，有效防控食品安全事故发生；制定了统一安全隐患排查计划，组织各(县)市区局对辖区内各旅游景区和游乐场的大型游乐设施、客运索道等特种设备展开拉网式排查；加强对肉菜等农副产品、节日消费品、交通旅游、商业零售等重点领域市场价格监管，严肃查处不按规定明码标价、价格欺诈、哄抬价格、串通涨价、价外收费等行为。

据统计，8天时间，全市市场监管系统共出动监管执法人员3719人次，检查各类经营企业7846家次，其中食品生产经营单位3474家次，特种设备使用单位691家次，旅游景区165个次，商超、集贸市场2440个次，电商平台、网络经营户79户次，查处违规41起。全市12315三级执法网络共受理消费者咨询、投诉、举报共3226起，所有投诉、举报案件均已通过网络及电话等方式进行分转并得到了解决。（洛报融媒记者 李岚 通讯员 陈翔 陈君璇 叶林杰 文/图）