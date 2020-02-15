洛阳新建、改扩建农村公路超395公里 惠及全市127个乡镇

7月28日，洛阳市宜阳县白杨镇陡沟村村民丁玉乐，骑车载着妻子来到大南环龙南线赵坡驿站，在一处广场前二人支起摊位，一边是饮料小食品，一边是炸鸡的设备。没多久，就有在广场上散步的村民来买东西。

7月28日，洛阳市宜阳县白杨镇陡沟村村民丁玉乐，骑车载着妻子来到大南环龙南线赵坡驿站，在一处广场前二人支起摊位，一边是饮料小食品，一边是炸鸡的设备。没多久，就有在广场上散步的村民来买东西。

“晚上这里人很多，生意很不错。”丁玉乐说，他此前走乡串村卖凉皮，一个多月前，赵坡驿站建成，他与妻子便买来炸鸡设备和饮料小食品来此摆摊，收入很可观。

宜阳县是“四好农村路”省级示范县，近年来在大南环龙南线建设赵坡、龙窝等驿站，使其成为群众夜晚休闲娱乐的好去处和“地摊经济”的发力点。年初至目前，该县已新建、改建农村公路共60公里。

宜阳县农村公路建设是洛阳市交通运输系统推进2020年重点民生实事的缩影。

洛阳市公路事业发展中心最新资料显示，2020年洛阳市重点民生实事农村公路建设任务为新建、改扩建农村公路350公里。其中，孟津县35公里、栾川县35公里、新安县40公里、宜阳县60公里、汝阳县35公里、伊川县15公里、偃师市20公里、洛宁县45公里、嵩县65公里。

截至目前，全市共完成新建、改扩建农村公路395.364公里。其中孟津县完成36.74公里、栾川县完成35.3公里、新安县完成41.06公里、宜阳县完成60.085公里、汝阳县完成35.221公里、伊川县完成15公里、偃师市完成21.6公里、洛宁县完成84.684公里、嵩县完成65.674公里。

此次提前超额完成后，这些新建、改扩建农村公路将惠及洛阳全市127个乡镇的群众，为促进乡村振兴、打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会提供良好的交通条件，提升沿线群众的获得感、幸福感。(洛报融媒记者 赵硕 通讯员 吴伟 文/图)