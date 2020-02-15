152家国际文旅企业和366家国内文旅企业汇聚洛阳

昨日，为期3天的第三届中原国际文化旅游产业博览会在洛阳会展中心拉开帷幕。

巴基斯坦客商介绍特产

昨日，为期3天的第三届中原国际文化旅游产业博览会在洛阳会展中心拉开帷幕。本届博览会由省委宣传部、中国旅游研究院指导，省文化和旅游厅、洛阳市政府主办，市文化广电和旅游局、洛阳旅游发展集团有限公司承办，以“文旅中原融通世界”为主题，吸引德国、泰国、法国等30个国家和地区的152家文旅企业和国内的366家文化旅游企业参展，为广大市民和游客奉上精彩的文化旅游盛宴。

●不出洛阳，“海淘”世界

“这么多国家参展，有的逛了。”在本届博览会一层A展馆的核心区域——国际文化旅游展区，前来逛展的市民王婧兴奋地和朋友开启了家门口的“海淘”之旅。

漫步展区，以橙黄色为主色调、以庙宇图腾为设计风格的泰国馆格外抢眼，让观众感受到扑面而来的泰国风情。馆内，泰国的燕窝、乳胶制品、精油、手工皂等特色文旅商品备受青睐。

“泰国是国际知名的旅游胜地，此次我们精选了泰国最受欢迎的旅游商品来洛参展，希望能在洛阳这座国际文化旅游名城进行文化的碰撞。”泰国馆相关负责人说，中原国际文化旅游产业博览会的影响力与日俱增，他们希望通过此次博览会进一步拓展中原市场。

在展览面积约7000平方米的国际文化旅游展区，德国、泰国作为双主宾国坐镇，来自全球30个国家和地区的152家文旅企业参展。

土耳其的马赛克灯、捷克的水晶、阿富汗的地毯、德国的厨具、马里的非洲鼓、波兰的琥珀……展区内，各具特色的国际文创产品，吸引了不少市民和游客前来采购。

在德国馆内，德国DM和rossmann两大超市的日用品悉数亮相，让曾在德国留学的市民陈晨倍感亲切。“种类齐全，厨房用品、生活用品、婴幼儿产品和护肤品都有，价格亲民，省得‘海淘’了。”她说。

漫步展区，咖啡飘香，不少观众循香来到巴西馆，一边品尝咖啡，一边了解南美洲的咖啡文化；马里馆外，节奏感十足的非洲鼓乐表演吸引了不少观众驻足观看……

“本届博览会在前两届的基础上增加了‘国际’二字，旨在强化洛阳历史文化的现代表达和河洛文化的国际表达，突出国际化、市场化、专业化、产业化，为全省乃至全国搭建文化旅游产业展览展示、交流、交易的综合平台。”主办方相关负责人说。

●以文旅之约，讲好“黄河故事”

甘肃的洮砚、宁夏的枸杞、陕西的黄龙核桃、山西的平定砂器、内蒙古的苦荞奶茶……漫步博览会一层A展馆的沿黄城市文旅展区，从黄河源头到入海口，观众可感受沿黄九省(区)展区的文旅风采。

本届博览会，以讲好“黄河故事”为主题内容，邀请青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东沿黄九省(区)展示黄河文化、特色文旅产品和景区线路，为沿黄城市的文旅交流协作搭建平台，推动黄河文化保护与传承。

青海土族盘绣

在青海馆，一幅青绣牡丹画吸引了不少洛阳市民拍照、点赞。“青绣是我们青海最具代表性的文化符号，这幅青绣牡丹画特地为本次展会而制作，以青绣技艺呈现洛阳文化。”青海馆相关负责人介绍，青绣历史悠久，手法独特，风格古朴，针法繁多，色彩艳丽，是青海各族妇女世世代代传承的民间手工艺。

在宁夏馆内，除了葡萄酒、枸杞等特色农产品，展馆一角形态各异的麻编展品也让人眼前一亮。“这个是什么图案呢？”9岁小观众袁晓彤指着墙上的一件麻编作品好奇地问。

“这是贺兰山岩画中最具代表性的象征和标志——太阳神，宁夏博物馆馆徽的形象就是受这幅太阳神岩画启发而设计的。”宁夏馆相关负责人徐伟涛说，麻编以当地的麻为原材料，制作毛驴、骆驼等极具地方特色的装饰品和杯垫、手提包等生活用品，传承非遗文化，讲述“黄河故事”。

●非遗表演，沉浸式体验传统文化

“快看，又要变了！”“孙悟空！”……昨日10时30分左右，在位于会展中心五楼的第三届中原国际文化旅游产业博览会中原大舞台上，川剧变脸演员雷波的精彩表演引来阵阵叫好声。

只见雷波头一扭、手一挥，黑脸、白脸、花脸、红脸瞬间变化。“真是比翻书还快。”随着音乐声越来越大，雷波变脸的节奏也越来越快，市民董先生举起手机拍个不停，由衷赞叹：“这可是国宝、绝活儿，我还是头一次这么近距离观看。”

雷波在观众的掌声中走下舞台，另一位演员李涛肩扛一根十几米高、40余斤重的“木桩”上了台。这根“木桩”名叫中幡，上面挂有红色的旌旗，数百年前曾是皇室仪仗队的旗杆。在行军或是打猎休息期间，旗手们挥舞中幡，博得帝王欢心，而后逐步演变成民间庙会中的表演节目，是非物质文化遗产，也是我国的传统杂技项目。中幡在李涛手中、肩上、脑门、下巴等处飞舞，但始终幡不离身、杆不落地，场下观众目不转睛，掌声、尖叫声不断。

整整一天，河洛大鼓、洛阳海神乐、南庄木偶戏、二鬼摔跤等表演类非遗项目轮番上演。81岁的洛阳海神乐第十代传人郭红运等非遗项目传承人亲临现场，展示我国传统民间艺术瑰宝。

“这样的形式太好了，孩子们完全沉浸在传统文化中，不愿意走。”市民贾先生带着两个孩子就地坐在台下，他说，“一场表演看下来，孩子们已经成了传统文化的忠实‘粉丝’。”

12日、13日，每天9时至17时，每半小时就有一场非遗表演，如果您感兴趣，不妨带着家人来看看。

游客在工艺美术品展区参观

●精品特产齐聚，“出彩中原”亮点纷呈

新乡崖柏筷子、三门峡野生橡子凉粉、濮阳牛肉辣椒酱、济源野生冬凌茶、安阳生姜洗发水、漯河香椿酱……走进位于会展中心五楼的出彩中原展区，琳琅满目的精品特产，让不少市民和游客挑花了眼。

信阳市商城毛布底手工布鞋、开封市朱仙镇木版年画、周口市张氏泥狗狗、新乡市潞王古琴、安阳市李家乐器……在各个省辖市展区内，几乎都可以看到古老的非物质文化遗产技艺及其产品，而且现场大多由非物质文化遗产项目传承人亲自讲解，一件件精美产品所蕴含的历史文化和传说故事，被他们娓娓道来，引人入胜。

“我参加过很多博览会，中原国际文化旅游产业博览会规模大、人气旺，对我们非遗展示特别有利。”开封市朱仙镇木版年画老字号“天成老店”第五代传人尹国全说，“大家对木版年画很感兴趣，期待更多人关注传统文化、弘扬传统文化。”

“不愧是出彩中原展区，咱大河南的好东西真多。”市民于女士和几个好朋友一边逛一边买，收获满满，她们拎着大包小包走出展区，商量着要让更多亲友来转转，“这么好的地方，逛一次不够！”

●晒出文旅家底，“洛阳品牌”人气十足

“‘白玉杯’和‘绿松石’各来一套吧！”昨日，在洛阳礼物及文化创意展区，市民毛先生精心挑选了两套洛阳出土文物造型的饰品，打算送给女朋友。

作为我市精心打造的文创品牌，在本届博览会上，洛阳礼物带来了洛城印象、运河文化、黄河非遗、河洛文化、牡丹文化、东方博物馆之都、智慧创意、河洛珍宝等八大系列的产品，青春时尚与古老的历史文化在这里交织碰撞，洛阳官方伴手礼品牌现场“吸粉”。

在“晒文旅家底游河洛大地”展区，各县(市)区长纷纷上阵，现场推介特色文旅产品，为过往市民和游客解读新时代洛阳“古今辉映、诗和远方”的独特魅力。隋唐洛阳城天堂明堂研学课程、洛邑古城汉服体验、传承百年的偃师缑氏金屯马氏制鼓技艺、孟津王铎书画院字帖、新安的紫砂壶和澄泥砚、洛宁的竹编和艾绒制品……一件件精美的产品，无不在展示洛阳独特的地域文化及城市文化，化身传播历史文化和宣传旅游资源的“代言人”，让更多游客认识了“洛阳品牌”的丰富内涵。

在非遗展区，洛阳职业技术学院带来了神奇的文物修复技艺和非遗剪纸技艺展示。54米长巨幅剪纸长卷《黄河情》，融入了沿黄九省(区)的非遗文化、人文元素，依次呈现沙漠浩瀚、草原广布、峡谷险峻等场景，重点展示二里头遗址、龙门石窟、应天门、小浪底等洛阳文化符号，引来不少人驻足合影。

“咱洛阳历史悠久，必须好好晒一晒。”市民肖先生和家人在各个展台仔细观看，他说，一个个洛阳品牌彰显了文化自信，身为洛阳人他感觉无比自豪。

看手鼓

●创新云端赏会，开启直播带货

春都火腿肠、信阳毛尖、仲景香菇酱、万景祥牡丹酥……在本届博览会上，观众不仅可以在展会现场畅快“剁手”，也可以通过线上直播“秒杀”抢购。

与往届博览会不同的是，本届博览会在一层设置直播区，通过“享游洛阳”快手官方账号推出“惠聚中原·乐享生活”直播带货活动。直播间由洛阳本地知名广播电台主持人、洛阳文旅推荐官达人等组合搭档，推介洛阳文化旅游资源，为河南知名品牌的明星产品进行直播带货。同时，还邀请到出席本届博览会的国际友人到直播间出镜，品尝中原特色美食，交流中外美食文化。

此外，本届博览会倾力打造线上官方网站，借助互联网平台，为广大参展商提供一个便捷的集信息查询、产品展示、在线交易等功能于一体的综合性网络平台。网友们也可以通过官方网站在线看展，查询演出信息、商家信息等，及时便捷地获取最新展会信息，全方位多角度领略本届博览会风采。

研学体验

●延长展会时长，叫响“古都夜八点”

昨晚7时30分，开场舞《鼓舞盛世》拉开了“古都夜八点·文旅新生活”夜场演出的序幕。台上流光溢彩，台下欢声笑语。古筝、爵士鼓、色空鼓……中西乐器现场“大比拼”，让现场观众一饱耳福。

本届博览会打破以往大多节会仅白天开放的传统模式，将开放时间延长至晚上9时，创新推出夜场演出，为市民和游客倾情奉上时下流行的说唱、歌舞演出，进一步叫响“古都夜八点”文旅消费品牌。

除了邀请到“中国好声音”的重量级选手现场献唱，昨晚的演出还请来了一群特殊的表演者，他们是来自市第三人民医院发热门诊的“最美逆行者”——黄华、郭拥军、崔仁芬、田大丽、杨洋、贾婉婷、王安楠、李毅芳。在观众热烈的掌声中，医护人员为大家送上一场精彩的非洲鼓表演，气氛很快达到高潮。

如果您错过了昨日的夜场演出也没关系，今晚7时30分到8时30分，还有一场精彩演出等着大家。届时，将有非洲鼓群舞、流行音乐演唱、色空鼓演奏、说唱等节目一一上演，带着家人去围观吧！（记者 李冰 智慧 通讯员 葛志培/文 鲁博 张光辉 李卫超 刘冰/摄）