洛阳12315指挥中心4天受理各类诉求1531起 消费者可24小时拨打热线求助

洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，10月1日至10月4日，12315指挥中心共受理消费者咨询、投诉、举报1531起(含110联动转办95起)。其中咨询1122起，投诉379起，为消费者挽回经济损失20余万元，投诉举报案件已全部即时分转。

洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，10月1日至10月4日，12315指挥中心共受理消费者咨询、投诉、举报1531起(含110联动转办95起)。其中咨询1122起，投诉379起，为消费者挽回经济损失20余万元，投诉举报案件已全部即时分转。

连日来，全市市场监管系统执法人员围绕食品安全、特种设备安全、价格监督检查、消费权益保护等市场监管重点工作和环保攻坚工作组成多个工作组，进行不间断监督检查。

一条条索道直通云端，山岚雾霭苍茫云海间。2日下午，在栾川老君山旅游景区，游客们有序登上缆车尽赏美景，市市场监管局和栾川县市场监管局的执法人员正在仔细查看索道的运行和维护情况，以及日常检查登记记录内容。“客运索道、大型游乐设施、旅游观光车等是特种设备安全监管的重点。”执法人员说。

外出聚餐，把好“入口关”吃得更安心。3日上午，洛龙区市场监管局开元路市场监管所的执法人员对辖区餐饮单位逐一进行检查。证照是否齐全，食材是否新鲜，食品加工制作等关键环节是否规范，加工场所和设施设备的卫生状况，餐饮具清洗消毒、从业人员健康管理、食品留样……市市场监管局相关负责人说，假期期间该局以学校、旅游景区、商业区、高速公路服务区、机场车站等为重点监管区域，以学校食堂、用餐供餐(配送)单位、农家乐、大型超市、集(农)贸市场等为重点监管对象，以节日热销食品、食用农产品、保健食品和高风险食品为重点，持续加强食品安全监督抽检和风险监测。

4日上午，市市场监管局12315指挥中心内，16名接线员正在接听热线，落地大屏幕实时显示接到的各类投诉举报和处理情况，接入舌尖安全网的视频监控区域，可以随时查看相关餐饮单位的后厨状态。

记者从市市场监管局了解到，我市12315热线实行24小时值班制，和全国12315平台共同发挥作用，对涉及市场监管部门法定职责的咨询、投诉、举报及时回复、转办和处理，切实维护广大消费者的合法权益，您可直接拨打12315热线反映诉求。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 孙怀真 陈翔 文/图)