洛阳已依法查扣15辆违法泔水车 碰见违法泔水车请打12319举报

这是洛报融媒记者4日下午在洛阳盘龙冢垃圾场看到的一幕，多辆被依法查处的违法泔水车临时停放在这里。

车体脏兮兮，没有任何牌照，车斗里放着几个黑色大桶，桶体布满了油腻和脏污，散发……

这是洛报融媒记者4日下午在洛阳盘龙冢垃圾场看到的一幕，多辆被依法查处的违法泔水车临时停放在这里。

“这些泔水车不仅影响市容市貌，还违反了洛阳对餐厨垃圾集中收运处置的相关规定。”洛阳市城市管理局综合监察执法支队市容环卫大队办公室主任朱军介绍。今年7月，洛阳市城市管理局、洛阳市市场监督管理局联合下发《关于规范城市区餐厨垃圾收运处置工作的通告》，明确规定今后洛阳城市区范围内的餐厨垃圾将统一由洛阳旺能再生能源有限公司集中收运处置，严禁餐厨垃圾产生单位私自倾倒、排放和处置餐厨垃圾，严禁非法运输餐厨垃圾行为。

为加强餐厨垃圾管理，维护城市市容环境卫生，防止地沟油回到餐桌，自8月底以来，该大队在城市区范围内开展餐厨垃圾非法运输车辆“清零”行动。截至目前，已依法查扣15辆泔水车。其中，涧西区6辆次、洛龙区6辆次、西工区2辆次、高新区1辆次。

朱军介绍，对于查处的泔水车，将依据2013年出台的《洛阳市餐厨垃圾管理办法》(下称《办法》)进行行政处罚。该《办法》第十二条第二、四项规定，餐厨垃圾收集运输单位要“配备规定的专用运输车辆及相关转运设施，并保持其完好和整洁”、“将收集的餐厨垃圾及时运送至已取得餐厨垃圾处置许可的单位进行处置”的规定。洛阳市城市管理综合监察执法支队市容环卫大队将依据该《办法》第二十二条“由区市容环境卫生行政主管部门处以5000元以上30000元以下罚款”，对泔水车车主进行相应的行政处罚。

洛阳市城市管理局综合监察执法支队市容环卫大队提醒广大市民，目前洛阳旺能再生能源有限公司是洛阳唯一一家获得餐厨垃圾处理特许经营权的企业，负责城市区餐厨垃圾的收集、运输和处置。餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾无偿交给旺能公司收集，不得私自倾倒、排放和处置。未获得餐厨垃圾处理特许经营权的企业不得从事餐厨垃圾收运处置工作，对违反相关规定的单位和个人，将依据《洛阳市餐厨垃圾管理办法》予以处罚，情节严重的追究刑事责任。如果发现违法泔水车，市民可拨打12319进行举报。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 胡惠娟）