消费维权典型案例来了！涉及化妆品、快捷酒店等

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，今年第三季度，该局12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报48150起，较去年同比增长112.68%。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，今年第三季度，该局12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报48150起，较去年同比增长112.68%。其中受理投诉10821起，同比上升66.68%，商品消费类投诉5857起，服务消费类投诉4964起，挽回经济损失615万余元；受理举报3287起，已处理3065起，办结率93.25%，案值250余万元。

第三季度受理的群众投诉10821件中，商品消费类投诉共5857件，占投诉总量的54%。一般食品和交通工具、服装鞋帽的销售及售后纠纷问题投诉位居商品消费类投诉前三位，主要集中在过期食品、食品价格过高问题、汽车商家不按约定交车、4S店修车出现问题等合同方面问题、商家销售的商品质量及价格不合理问题等方面。

第三季度受理服务消费类投诉4964件，占群众投诉总量的46%。服务消费类投诉主要集中在餐饮住宿行业及美容美发洗浴行业消费者缴纳订金或办卡后，商家不按约定履行承诺及办卡后商家关门跑路；餐饮店、宾馆工作人员服务态度差及宣传与实际不符；健身房办卡后商家关门跑路等问题。

第三季度，市市场监管局12315三级执法网络共受理群众举报3287件，同比上升751.55%，已处理3065件，办结率93.25%。从举报违法主体来看，个体工商户和有限责任公司成为群众举报主要对象。从其违法性质来看，广告违法行为(虚假宣传)、侵害消费者权益、食品问题、其他市场监管领域违法行为等举报数量最多，分别占59.42%、7.51%、6.86%、5.87%。从受理情况来看，广告违法行为(虚假宣传)的举报居举报类问题首位。

今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布5起消费维权典型案例：

新安县局迅速处理美琳化妆品网店化妆品质量问题

7月5日，诉求人王先生拨打12315热线反映其在拼多多购买的祛斑类化妆品出现质量问题，认为该化妆品不符合销售标准属于假货，与商家沟通，商家不予处理，随即拨打电话求助。接到投诉之后，12315迅速通知新安县局执法人员，辖区所执法人员调查后，该店销售的化妆品证件齐全，后经调解，该店负责人表示已经退还消费者268元货款，双方已无异议，消费者表示十分满意，并对辖区所人员办案能力表示肯定。

栾川县局迅速处理银景湾快捷酒店住宿问题

8月25日，诉求人何女士拨打12315热线反映其通过美团网预定栾川县银景湾快捷酒店，入住后房间有很严重的霉味，并且房间内设施和商家描述的不一致，诉求人要求退款，商家不予处理,其随即拨打12315热线求助。接到投诉之后，12315迅速通知栾川县局执法人员，经辖区所执法人员调查并协商，该店负责人同意全额退款，诉求人表示满意，并对辖区所人员表示感谢。

西工区局迅速处理洛阳苏宁易购销售有限公司售卖的空调质量问题

8月25日，诉求人王先生拨打12315热线反映其在洛阳苏宁易购销售有限公司购买的海尔品牌的柜式空调，在三包期内出现制冷时吹出的冷风有异味，商家给其更换蒸发器后，故障仍然未解除，且商家不再给其维修，其随即拨打12315热线求助。接到投诉后，12315迅速通知西工区执法人员，辖区所执法人员调查后，组织双方进行调解，该店负责人表示为消费者退货退款，双方已无异议，消费者表示十分满意，并对辖区所人员表示感谢。

龙门市场监督管理局迅速处理洛阳中图石化有限公司加油站计量问题

9月20日，诉求人杜先生拨打12315热线反映其在洛阳中图石化有限公司加油站加油时，商家使用不合格计量器具，加油之后发现油表显示与加油时油枪显示少了5、6升油，商家不予处理，其随即拨打12315热线求助。接到诉求之后，12315迅速通知龙门市场监管局执法人员，辖区所执法人员调查后，该店加油机计量检验报告在有效期内，铅封完好，并将检查结果告知诉求人，诉求人表示理解。

老城区局迅速处理春美服装店购买的运动鞋质量问题

9月21日，诉求人周先生拨打12315热线反映其在前一天购买的运动鞋穿一天就出现质量问题，商家不予解决，无奈之下拨打电话求助。接到诉求后，12315迅速通知老城区执法人员，辖区所执法人员调查后，组织双方进行调解，该店负责人给周先生更换一双同等价位同款式运动鞋，消费者表示十分满意，并对辖区所人员工作表示肯定。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 李二帅)