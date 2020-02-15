秋冬季干货大量上市，洛阳市市场监管局发布消费提醒

秋冬季节是各类干货销售和食用的旺季，今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布消费提醒，某些光鲜诱人的干货有可能经过特殊加工，甚至是用有害添加剂“化妆”过的。请广大消费者谨慎挑选干货，不要过分追求以“色泽”定质量，注意辨别，注意食品安全，以免危害人体健康。

秋冬季节是各类干货销售和食用的旺季，今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布消费提醒，某些光鲜诱人的干货有可能经过特殊加工，甚至是用有害添加剂“化妆”过的。请广大消费者谨慎挑选干货，不要过分追求以“色泽”定质量，注意辨别，注意食品安全，以免危害人体健康。

用双氧水“美白”的莲子。许多消费者误以为莲子越白越好，一些厂家利用这一错误想法，使用双氧水去除莲子的表皮，帮莲子“美白”。其实，真正的莲子微微有些泛黑红色，并非雪白无暇。

用硫磺“装扮”的银耳。一些看起来非常白而鲜亮诱人的银耳，往往可能经过了特殊工序处理，用国家明令禁止使用的硫磺熏蒸而成，却在外包装袋上写着“严格精选天然银耳”。还有一种药拌银耳，掺硫酸镁后弹性会降低，表面附着有白霜，舌舔有苦涩味，用手捏感觉扎手，摔到地上非常容易碎。

硫磺为黄花菜“上色”。正常的黄花菜颜色是金黄色或棕黄色的，而经过硫磺熏制后的黄花菜颜色是嫩黄色，比正常的黄花菜颜色要淡而且发亮。

用明矾“化妆”过的干货。用明矾水加工过的黑木耳、盐腰果、琥珀桃仁等，有可能存在二氧化硫残留，舌舔有苦涩感，用手抓捏非常容易碎裂。

腐竹中加入了“吊白块”。不少人在选购腐竹时都以黄中透亮、色泽鲜艳、耐煮筋道作为质量好的标准。其实这种腐竹很有可能是添加了致癌化工原料生产的“吊白块”、硼砂等，您可以闻闻有没有刺鼻的化学气味，有的话最好不要选择。

洛阳市市场监管局12315指挥中心提醒，消费者外出购买食材或就餐时要选择正规商家，并能出具相关合格资质。如果您发现食品安全问题，一定要保存好票据或其他凭证，并拨打投诉举报电话12315。吃过东西后身体出现不适症状不要耽误，请立即到正规医院及时治疗。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 李二帅)