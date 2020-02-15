洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

秋冬季干货大量上市，洛阳市市场监管局发布消费提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-20 14:43

　　秋冬季节是各类干货销售和食用的旺季，今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布消费提醒，某些光鲜诱人的干货有可能经过特殊加工，甚至是用有害添加剂“化妆”过的。请广大消费者谨慎挑选干货，不要过分追求以“色泽”定质量，注意辨别，注意食品安全，以免危害人体健康。

　　用双氧水“美白”的莲子。许多消费者误以为莲子越白越好，一些厂家利用这一错误想法，使用双氧水去除莲子的表皮，帮莲子“美白”。其实，真正的莲子微微有些泛黑红色，并非雪白无暇。

　　用硫磺“装扮”的银耳。一些看起来非常白而鲜亮诱人的银耳，往往可能经过了特殊工序处理，用国家明令禁止使用的硫磺熏蒸而成，却在外包装袋上写着“严格精选天然银耳”。还有一种药拌银耳，掺硫酸镁后弹性会降低，表面附着有白霜，舌舔有苦涩味，用手捏感觉扎手，摔到地上非常容易碎。

　　硫磺为黄花菜“上色”。正常的黄花菜颜色是金黄色或棕黄色的，而经过硫磺熏制后的黄花菜颜色是嫩黄色，比正常的黄花菜颜色要淡而且发亮。

　　用明矾“化妆”过的干货。用明矾水加工过的黑木耳、盐腰果、琥珀桃仁等，有可能存在二氧化硫残留，舌舔有苦涩感，用手抓捏非常容易碎裂。

　　腐竹中加入了“吊白块”。不少人在选购腐竹时都以黄中透亮、色泽鲜艳、耐煮筋道作为质量好的标准。其实这种腐竹很有可能是添加了致癌化工原料生产的“吊白块”、硼砂等，您可以闻闻有没有刺鼻的化学气味，有的话最好不要选择。

　　洛阳市市场监管局12315指挥中心提醒，消费者外出购买食材或就餐时要选择正规商家，并能出具相关合格资质。如果您发现食品安全问题，一定要保存好票据或其他凭证，并拨打投诉举报电话12315。吃过东西后身体出现不适症状不要耽误，请立即到正规医院及时治疗。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 李二帅)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·揪心！6岁娃突发重病，血小板值几乎为零
  • ·心慌、胸闷，不一定是心脏不适
  • ·不遵医嘱服药，一年后他再次脑梗
    		•
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
        近期，你的微信朋友圈是否被“秋天的第一杯奶茶”刷屏了？秋意绵绵，不妨试试在家自制奶茶，简单几步就做好。
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
  • ·最妙的秋色 当地人知道
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳一路口处高架桥形似“腰带”，相...
  • 打造郑州、开封、洛阳世界级黄河文化...
  • 水天一色，太美！来黄河湿地游玩，别...
  • 洛龙区第四季度重大项目集中开工
  • 河南车主注意！在“交管12123”APP上...
  • 伊滨区：整治露天矿山 实施生态修复
  • 第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术...
  • 孟津县会盟镇黄河滩区 金灿灿的水稻...
  • “外籍男友高富帅” 网聊半年女子被...
  • 绿松石与青铜器的结合为二里头首创
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月19日
  • · 洛阳市这6个县区可领取免费的儿童营养包
    • 精彩图片
    隋唐城遗址植物园：“...
    洛河岸边 秋色醉人
    孟津县平乐镇：拓展线...
    洛阳市民生活新时尚：...
    精彩热帖

    隋唐秋景

    网红草美人更美

    瀛洲桥 洛河边

    沙漠之舟 千年不衰
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605