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谨防食物中毒！洛阳市市场监管局发布秋季食品安全提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-13 17:46

　　今日，洛阳市市场监管局发布食品安全相关提示，提醒市民要注意防范秋季食物中毒。同时在日常储存和加工各类食材时，要注意科学操作，保证身体健康。

　　一、预防米酵菌酸食物中毒

　　湿米粉、银耳、木耳等食品一旦储存不当受到污染产生了米酵菌酸毒素，加热烹制也无法消除，食用后仍可引起中毒。因此，消费者选购湿米粉等食品时要选择正规渠道。要认真阅读产品标签，留意产品感官性状和保质期。在选购河粉、肠粉(卷粉)、米线(米粉)湿米粉，尤其是散装销售的，要现场查看产品原包装上的生产日期、保质期、储存条件是否符合包装标示要求。

　　湿米粉要冷藏储存且应在当天食用完。泡发木耳、银耳前应检查其感官性状，发现受潮变质的不应食用；泡发木耳、银耳时间不宜过长，泡发后应充分漂洗及时加工食用；不能食用隔天泡制加工的银耳、木耳及其制品；不要采食鲜银耳或鲜木耳，特别是已变质的鲜银耳或鲜木耳。

　　二、预防蘑菇食物中毒

　　不要自行采摘、食用野生蘑菇；采购食用菌必须到正规市场；一旦出现中毒症状，应当尽快催吐，同时尽快送到医院治疗；患者如能携带吃剩的蘑菇，可以辅助医生的诊断和治疗。

　　三、预防扁豆(豆角)食物中毒

　　要把扁豆煮熟焖透，破坏其毒素，需水焯至扁豆失去原有的绿色、生硬感和豆腥味；炒扁豆时，应勤翻动，使其均匀受热，煸炒后应加适量水焖至熟透后食用；购买时要挑选嫩扁豆，不买、不吃老扁豆。

　　四、预防诺如病毒传播

　　由于目前尚未有疫苗可以预防诺如病毒，预防诺如病毒的传播应注意保持食物和饮用水清洁，饭前便后要用肥皂和水仔细清洗双手，要及时清洗饮食用具；做到生熟分开；食品要完全煮熟，生食的水果和蔬菜要彻底清洗；正确储存食品，食前重新加热。

　　五、预防自酿葡萄酒中毒

　　秋冬季大量葡萄上市，很多人喜欢自制葡萄酒，但自酿过程如果处理不当，会产生甲醇等有害的副产物。应尽量选择饮用正规商场出售的葡萄酒；自酿葡萄酒应选择酿酒用葡萄，控制好发酵温度，温度越高、浸渍时间越长、果胶酶用量越大，甲醇产生就越多；葡萄酒不宜长时间存放，酿好后应尽快饮用。

　　天气慢慢变冷，不少家庭喜欢一次性购买和储备较多食材，如何科学储存保证食品安全？建议您可以参考不少酒店使用的外观类似于整理箱的保鲜箱(大小视情况购买)，因为其防潮、密封效果都比较好，也有效避免了食材之间的交叉污染。不过，除了米面油，其他食材的储存时间建议都不要超过1周。

　　大米和面粉

　　变质的大米感觉黏黏的，成团或者成块，不会像正常大米一样散落。用牙咬的话，会感觉发糠，发软。变质的面粉会发出一股油腻的味道，用手翻动会有板结的块状物，有的还会出现虫卵或者幼虫。

　　建议您根据家庭人口适量购买，例如三口之家，每次购买5公斤装就足够了。储物箱应放在阴凉、通风、干燥处，避免高温和光照。有人喜欢将大米拿到阳光下曝晒，其实这么做是错误的，因为不仅驱不了虫，还会降低大米的口感，遇到潮湿的环境更容易霉变和生虫。

　　袋装面粉每次用完以后要将袋口扎紧封严。

　　食用油

　　如果发现食用油里出现悬浮絮状物，可以盛出一些加热试试，如果絮状物没有消失，而且食用油闻上去有一股恶心的哈喇味，说明已经变质。

　　一般来说，通常食用油的保质期是18个月，但这是在未开封的情况下。一般家庭建议购买5升装的，不要因为促销价格划算囤太多。食用油开封后，保质期会相应缩短，存放时间最好不要超过3个月。另外，还要避免将新油老油混装，这样会造成细菌和杂质的渗入，加快食用油变质。

　　肉类

　　无论是猪牛羊肉，还是海鲜类，一定要分袋包装后放到冷冻室里储藏，随吃随取。不要放到冷藏室里，因为解冻后再冷冻，反复升温降温，有可能使肉类变质，烹饪前放入冷藏室缓慢解冻即可。

　　蔬菜

　　蔬菜的保鲜时间很短，一般不建议保存，尽量现买现吃。如果需要保存一定不要清洗，因为这样容易损伤蔬菜表面，附着的水分也会增加微生物生长的概率加速蔬菜腐烂。正确的方法是，将新鲜蔬菜用保鲜膜覆盖，不要缠得太紧，在上面扎几个小口，然后放入冰箱的保险格保存。但是，生姜不要放在保鲜袋里储存，应该用纸包起来放在阴凉处。

　　需要提醒的是，您用来储存食品的冰箱不是“保鲜箱”，它只能延缓暴露在空气中食物内微生物的繁殖速度，并不能杀死其中的有害微生物，人一旦食用就有可能导致疾病，不能用来长期保存食物。所以您从冰箱里取出剩饭剩菜后，最好放在微波炉或蒸锅里加热一会儿，用高温消灭掉这些有害微生物。

　　一般情况下，冰箱冷藏环境温度的范围应为0℃—8℃；冷冻温度的范围应低于-12℃。存放在冰箱里的生熟肉，正确方法是熟食放在上层，生肉放在下层，因为冷空气是从上到下流动的，如果将生肉放在上层，有害微生物仍然有可能通过空气沾染到熟食表面。

　　同时建议您，最好用保鲜膜将生肉和熟食表面分别包裹一下，起到隔离的作用。另外，家里至少要准备两个菜板、两把菜刀，分别用来切生肉和熟食，千万不要混用，用完之后记得清洗干净，以免生肉上附着的有害微生物沾染到其他食物表面。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 陈君璇)
[ 责任编辑：崔利利]
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